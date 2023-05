CL-Ticket gelöst: ManUnited beim 4:1 noch gnädig mit Chelsea

Manchester United hat die minimale Chance des FC Liverpool, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, endgültig erstickt. Gegen Chelsea gaben sich die Red Devils keine Blöße und gewannen deutlich mit 4:1.

Unverändert waren die Red Devils nach dem 1:0 in Bournemouth in das Duell mit Chelsea gegangen und blieben sich auch auf dem Rasen treu. Denn nach nur wenigen Minuten brachte Casemiro, der sowohl im Hinspiel gegen die Blues als auch bei den Cherries getroffen hatte, die Mannen von Erik ten Hag per Kopf in Führung (6.). Dass es sich dabei nicht nur um den Ausgleich handelte, lag an Mudryk. Der Winterneuzugang Chelseas hatte zwei Zeigerumdrehungen vor Casemiros Treffer die erste Großchance der Partie fast kläglich ausgelassen (4.).

Martial bestraft Chelseas Ineffizienz

Der Ukrainer war in einer guten ersten Halbzeit dennoch einer der Antreiber in der Mannschaft Frank Lampards, einzig das Endergebnis passte bei Mudryk wie auch der gesamten Gäste-Elf einmal mehr nicht wirklich. So waren die Londoner im Vergleich zum 0:1 bei Manchester City zwar deutlich aktiver, dominierten phasenweise, doch verpassten durch Havertz (32.) und vor allem Gallagher (45.+2) den Ausgleich.

Es kam, wie es kommen musste: In der 19. Minute noch zu lange gezögert, ließ sich Martial das 2:0 mit dem Pausenpfiff nach herrlicher Kombination der Red Devils, die Antony mit einer womöglich schweren Knöchelverletzung früh verloren hatten (24.), nicht mehr nehmen und sorgte für den Halbzeitstand (45.+6).

Wilder Schlagabtausch nach Wiederanpfiff

Nur Augenblicke nach Wiederanpfiff wäre der neue Zwischenstand beinahe wieder hinfällig gewesen. Bruno Fernandes schweißte die Kugel zum Glück der Blues aber nur an die Latte (47.) und leitete damit einen furiosen Schlagabtausch über fast 15 Minuten ein, dessen Höhepunkt Wan-Bissaka, Eriksen und Casemiro lieferten, die binnen weniger Sekunden dreimal die Vorentscheidung verpassten (52.).

Auch die Gäste spielten jedoch weiterhin munter mit und prüften de Gea in Person von Mudryk, gegen dessen tückischen Abschluss der Spanier sich strecken musste (50.), bevor er sich einer Doppelchance gegenüber sah. Halls zu unpräzisen Versuch und Mudryks diesmal abgefälschten Schuss entschärfte de Gea jedoch erneut (59.).

Doppelschlag zum Debakel

Mit der Zwei-Tore-Führung ging es in eine Schlussphase, in der sich die junge Chelsea-Mannschaft dann etwas um die bis dahin durchaus brauchbare Leistung brachte: Zunächst foulte Fofana Bruno Fernandes im Sechzehner, woraufhin der Gefoulte selbst zum 3:0 traf (73.). Danach spielte der Franzose einen haarsträubenden Fehlpass, den Rashford zum Doppelschlag nutzte (78.). Dass es bei den vier Gegentoren blieb, hatten die Londoner, für die Joao Felix nur noch einen Ehrentreffer erzielte (89.), einmal mehr dem Aluminium (84.) und Kepa zu verdanken, der gegen Garnacho (90.) und McTominay (90.+3) parierte.

Manchester United hat die Champions League somit sicher und kann am Sonntag ab 17.30 Uhr befreit den FC Fulham empfangen, während Chelsea parallel Newcastle United zu Gast hat.