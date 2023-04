Turbulente zweite Hälfte: Reds gehen dreimal in Führung und wahren Europa-Hoffnung

Nach einem spektakulären zweiten Durchgang schlägt der FC Liverpool Abstiegskandidat Nottingham. Zweimal glich Forest dabei nach Rückstand aus - sammelte am Ende jedoch keine Zähler.

Mit derselben Startaufstellung wie beim jüngst eingefahrenen 6:1-Erfolg in Leeds schickte Reds-Coach Jürgen Klopp seine Mannschaft in das Duell mit dem abstiegsgefährdeten Nottingham. Vor der Partie an der Anfield Road wartete Forest bereits seit zehn Spielen auf einen Dreier in der Premier League.

Torloses Remis nach 45 Minuten

Beide Teams starteten zwar durchaus engagiert in die Partie, nennenswerte Torchancen ließen jedoch lange auf sich warten. Obwohl die Hausherren wie erwartet deutlich mehr vom Spiel hatten, kam es erst nach 26 Minuten zur ersten guten Gelegenheit für die Reds. Einen Kopfball von van Dijk lenkte Navas reflexartig über den Querbalken.

In Folge dessen ergaben sich weitere gute Gelegenheiten für Liverpool, das gleich zweimal hauchzart die Führung verpasste. Erst scheiterte Gakpo aus kurzer Distanz am auf der Linie klärenden Williams (31.), rund acht Minuten später köpfte Jota freistehend am Pfosten vorbei.

Reds in Front - jedoch nicht lange

Während der Torerfolg den Teams im ersten Abschnitt noch verwehrt geblieben war, durften nach dem Wiederanpfiff beide Seiten jubeln. Diogo Jota brachte die Reds in der 47. Minute per Kopfball in Front. Die direkte Gegenantwort der Gäste folgte rund vier Minuten später durch einen abgefälschten Abschluss von Ex-Red Williams, dessen Schuss noch entscheidend von Roberston ins Tor abgefälscht wurde.

Niakhaté leitet erneut den Ausgleich ein

Und es sollte munter weitergehen an der Anfield Road: Nachdem Diogo Jota bei seinem zweiten Treffer in der 55. Minute seine ganze Klasse gezeigt hatte, glich Forest rund zwölf Minuten später zum zweiten Mal aus. Ähnlich wie beim ersten Tor der Gäste leitete Innenverteidiger Niakhaté die Aktion mit einem weiten Einwurf ein, den van Dijk unfreiwillig mit dem Kopf verlängert. Gibbs-White ließ sich nicht zweimal bitten, setzte zum Seitfallzieher an und hatte Glück, dass diesen sowohl Konaté als auch Alexander-Arnold unhaltbar für Alisson abfälschten (67.).

Nottingham im Pech nach Salahs goldenem Treffer

Dieselbe Souveränität wie vor dem gegnerischen Tor konnten die Gäste etwa drei Minuten nach dem erneuten Ausgleich im eigenen Sechzehner nicht zeigen, und gerieten zum dritten Mal in Rückstand. Bei einer punktgenauen Freistoß-Hereingabe von Alexander-Arnold war Salah der Forest-Defensive entwischt und drückte die Kugel anschließend zum 3:2 über die Linie.

Die Gäste warfen daraufhin alles nach vorne, verpassten den Ausgleich sowohl bei Awoniyis Fallrückzieher (73.) als auch bei Johnsons Lupfer an den Querbalken (79.) knapp - und standen am Ende ohne Punkte da.

Mit dem hart erarbeiteten Dreier hält Liverpool weiterhin den Anschluss an die internationalen Plätze und stößt Nottingham noch tiefer in den Tabellenkeller. Die nächsten Aufgaben warten auf die beiden Mannschaften bereits am kommenden Mittwoch. Liverpool trifft auswärts auf West Ham (20.45 Uhr), Nottingham bekommt es zu Hause mit Brighton zu tun (20.30 Uhr).