Manu stellt für Darmstadt die Weichen - Düsseldorf fährt den zweiten Sieg ein

Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Fortuna Düsseldorf hat mit dem 2:1 gegen Paderborn einen Start nach Maß hingelegt. Darmstadt fuhr mit einem Erfolg gegen Sandhausen die ersten Zähler ein.

Sowohl Düsseldorf als auch Paderborn hatten ihre Partien am ersten Spieltag gewonnen, beide Trainer verzichteten dementsprechend auf Wechsel. Am Rhein entwickelte sich ein unterhaltsamer Kick mit vielen Chancen. Nach Sekunden scheiterte Conteh knapp, in der 2. Minute machte es Kownacki auf der anderen Seite besser - 1:0 für die Fortuna. Nach Justvans ganz feinem Pass war aber Platte mit dem Ausgleich zur Stelle (21.), ehe Hennings Düsseldorf zurück in Front brachte (30.) - gleichzeitig der Pausenstand. Der auffällige Platte hatte in der 59. Minute den erneuten Ausgleich auf dem Fuß, genauso wie Hünemeier mit einem Distanzschuss (81.). Letztlich brachte die Fortuna den Sieg über die Zeit und hält sich in der jungen Saison weiter schadlos.

Starker Manu jubelt wieder mit Hut

Der Darmstädter Fehlstart und die zahlreichen Personalsorgen hatten Folgen: Vier Wechsel nahm Torsten Lieberknecht gegen Sandhausen vor, die unveränderten Hardtwälder hatten zum Auftakt überraschend Bielefeld geschlagen. Manu nutzte ein Missverständnis in der SVS-Abwehr in der 9. Minute und jubelte wie schon einmal in der Vergangenheit mit einem Anglerhut. Doch Sandhausen schlug aus dem Nichts zurück, bei einer Standardsituation war Zhirov zur Stelle (24.). Nach der Pause durfte dann Abwehr-Neuzugang Zimmermann für Darmstadt debütieren - und vorne war Marvin Mehlem zur Stelle, nachdem Manu klasse durchgesteckt hatte (55.). Kurz danach musste der überragende Mann angeschlagen raus, ebenso wie zuvor schon Youngster Riedel. Da es danach keine hochkarätigen Chancen mehr zu sehen gab, blieb es beim 2:1 für die Lilien, die nun die ersten Punkte auf dem Konto haben.

