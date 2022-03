Keine Tore und ein Torwartwechsel: City zieht souverän ins Viertelfinale ein

Nach einem 0:0 im Rückspiel gegen Sporting steht Manchester City durch das 5:0 im Hinspiel in Lissabon souverän im Viertelfinale.

ManCity-Coach Pep Guardiola rotierte im Vergleich zum 4:1-Derbysieg gegen United auf gleich sechs Positionen: Statt Walker (Rot-Sperre), Joao Cancelo (krank), De Bruyne, Rodrigo, Mahrez und Grealish (alle Bank) begannen Egan-Riley (Debüt in der Champions League), Zinchenko, Fernandinho, Gündogan, Gabriel Jesus sowie Sterling.

Sportings Trainer Ruben Amorim nahm nach dem 2:0 gegen den FC Arouca fünf Wechsel vor. An Stelle von Ricardo Esgaio, Dario Essugo, Matheus Nunes, Ruben Vinagre sowie Nuno Santos spielten Luis Neto, Pedro Porro, Ugarte, Tabata und Paulinho.

Ugarte im Glück, Sterling scheitert

Wie erwartet übernahmen die Citizens gegen eine tiefstehende, mit einer defensiven Fünferkette operierenden Sporting-Defensive, in die Sechser Ugarte teilweise sogar noch einrückte, das Kommando. Doch wohl auch angesichts der klaren Hinspielresultats fehlte es den Engländer über weite Strecken am letzten Tempo und Spielwitz. Klare Chancen blieben daher selten.

Nachdem Sporting in der 9. Minute ein wenig Glück hatte, dass es nach heftigem Schubser von Ugarte gegen Gabriel Jesus im Strafraum keinen Elfmeter gegeben hatte, dauerte es bis Mitte der ersten Hälfte, ehe die Hausherren die ersten kleineren Chancen besaßen: Luis Neto klärte zunächst in letzter Sekunde vor Sterling (23.), kurz darauf parierte Adan einen Distanzschuss von Foden (24.).

Die einzige klare Gelegenheiten der gesamten ersten Hälfte - Sporting trat jenseits der Mittellinie kaum in Erscheinung - hatte Sterling nach starker Vorarbeit von Foden. Sein Lupfer-Versuch wurde von Adan vereitelt (39.), sodass es torlos in die Halbzeit ging.

VAR verhindert Jesus-Treffer - Pep tauscht Torhüter

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener. Guardiola brachte McAtee und Mahrez, was sich beinahe prompt bezahlt machte. Doch ein vom Algerier maßgeblich eingeleiteter Treffer von Gabriel Jesus (47.) erhielt aufgrund knapper Abseitsstellung des Brasilianers nach VAR-Check keine Anerkennung.

Im weiteren Verlauf kam auch Sporting besser auf. Angekurbelt vom eingewechselten Engländer Edwards gab es nun auch Chancen für die Gäste. Matheus Reis schoss aus guter Position knapp über das Tor (73.). Kurz darauf scheiterte der von Edwards in Szene gesetzte Paulinho an Citys Reservekeeper Carson, den Guardiola für Ederson kurz zuvor zu ein paar Einsatzminuten in der Königsklasse verholfen hatte (76.). Weil auch Stones und Sterling in der Nachspielzeit auf der Gegenseite zwei Chancen liegenließen (92., 93.), blieb es beim 0:0 im letztlich bedeutungslos gebliebenen Rückspiel.

Auf ManCity wartet erst am nächsten Montag (21 Uhr) das Auswärtsspiel bei Crystal Palace. Sporting trifft am gleichen Abend (21.15 Uhr) auf den FC Moreirense. Die Auslosung für das Viertelfinale in der Champions League - und auch gleich für den Weg zu Halbfinale und Finale - findet am Freitag kommender Woche (18. März, 12 Uhr) in Nyon statt.