Darwin schockt Ajax spät und hievt Benfica ins Viertelfinale

Mit Glück und einer verbesserten Defensivleistung nach der Pause schaffte Benfica Lissabon durch ein 1:0 bei Ajax Amsterdam den Sprung in das Viertelfinale der Champions League.

Diebische Freude: Darwin (Mi.) nach seinem 1:0 für Benfica in Amsterdam. AFP via Getty Images

Ajax-Coach Erik ten Hag nahm nach dem 3:2 beim SC Cambuur in der Eredivisie drei Wechsel vor: An Stelle von Schuurs, Tagliafico und Klaassen (alle Bank) begannen Timber, Martinez und Alvarez.

Auch Benficas Trainer Nelson Verissimo entschied sich im Vergleich zum 1:1 gegen FC Vizela in der Liga zu drei Änderungen. Statt Lazaro, Morato und Diogo Goncalves spielten Gilberto, Otamendi und Everton.

Ajax fehlt die letzte Durchschlagskraft

Vor allem Ajax startete schwungvoll in die Partie. Ein erster Kopfballaufsetzer von Antony verfehlte das Tor aber knapp (2.). Die Niederländer blieben am Drücker. Nachdem ein vermeintlicher Treffer von Haller wegen Abseitsstellung von Vorbereiter Tadic durch den Referee keine Anerkennung erhielt (7.), kam auch Alvarez zu einer klaren Kopfballchance (10.).

Benfica konnte sich derweil nur selten aus der Umklammerung der Hausherren befreien und hatte in der gesamten erste Hälfte keine gute Gelegenheit. Dass es trotz klarer spielerischer Überlegenheit von Ajax mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging, lag daran, dass Amsterdam oft zu verschnörkelt agierte - und bei den Abschlüssen zu ungenau: So bereitete Antony Keeper Vlachodimos aus der Distanz keine große Mühe (35.), Gravenberch schoss kurz darauf ebenso am Tor vorbei (36.) wie zuvor schon Berghuis (26.).

Alvarez ärgert sich, weil Darwin trifft

Nach dem Seitenwechsel gelang es Benfica besser, die Angriffsbemühungen der Niederländer in Schach zu halten. Zwar hatte Ajax noch immer leichte Feldvorteile, gute Tormöglichkeiten blieben aber nun Mangelware. Weil auch die Portugiesen nach vorne nur selten aktiv wurden, ergaben sich in Amsterdam nur wenige sehenswerte Offensivaktionen.

Nachdem auf beiden Seiten bis dahin einzig Antony mit einem Kopfball einem Treffer in der 62. Minute recht nahe gekommen war, stellte Benfica den bisherigen Spielverlauf in der Schlussphase dann ein wenig auf den Kopf: Nach bestenfalls leichtem Kontakt zwischen Alvarez und Goncalo Ramos gab es Freistoß für Lissabon nahe der Eckfahne. Und nach diesem traf Darwin gegen den etwas zu spät aus dem Tor kommenden Onana zur schmeichelhaften Führung (77.). Dabei blieb es am Ende, weil Ajax gegen die defensiv nun kompakten Portugiesen keine klaren Abschlüsse mehr zustande brachte.

In der Liga geht es für beide Teams erst am Sonntag weiter: Ajax empfängt um 14.30 Uhr Feyenoord Rotterdam zum Topspiel, Benfica um 19 Uhr Aufsteiger Estoril Praia. Das Viertelfinale der Champions League wird am Freitag (12 Uhr) in Nyon ausgelost.