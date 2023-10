Maloneys Traum wird wahr

Beim 4:0-Sieg gegen Ghana ging für Lennard Maloney ein Traum in Erfüllung. Der 24 Jahre alte Heidenheim-Profi feierte sein Debüt im US-Team.

In der Nacht zum Mittwoch ging der Traum in Erfüllung. Während die Kollegen zu Hause tief und fest schliefen, schwang sich Lennard Maloney zum ersten A-Nationalspieler des 1. FC Heidenheim auf. Beim Testspiel der US-Auswahl gegen Ghana, gönnte ihm Nationalcoach Greg Berhalter den ersten Einsatz die USA, ein bewegender Moment für den in Berlin als Sohn eines Amerikaners und einer deutschen Mutter geborenen Maloney.

Debüt nach 64 Minuten

Dabei spielte Maloney in die Karten, dass die Gastgeber die Partie im Geodis Park in Nashville/Tennessee frühzeitig entschieden hatten. Nach zwei Treffern des Dortmunders Giovanni Reyna, einem verwandelten Strafstoß des Ex-Dortmunders Christian Pulisic vom AC Mailand sowie einem Tor von Folarin Balogun vom AS Monaco hatten die USA bereits nach 40 Minuten den 4:0-Endstand erreicht. Nach drei Wechseln zur Pause durfte schließlich auch Maloney nach 64 Minuten aufs Feld und konnte somit seinen ersten Auftritt auf der großen internationalen Bühne recht ausgiebig genießen.

Bei der davor gegen Deutschland erlittenen 1:3-Niederlage war Maloney nur als Randfigur in Erscheinung getreten. Als beide Teams zum Aufwärmen aufs Feld kamen, fingen die Kameras das Wiedersehen Maloneys mit seinem früheren Dortmunder Kollegen Mats Hummels ein. Der vom neuen Bundestrainer zurückgeholte Abwehrspieler herzte seinen einstigen Teamkollegen und gab ihm einige Worte mit auf den Weg.

In seiner Zeit beim BVB war Maloney überwiegend in der 2. Mannschaft der Borussia zum Einsatz gekommen, jedoch zweimal auch im Profiteam. Bei seinem Bundesligadebüt am 9. Spieltag der Saison 2021/22 hatte ihn der damalige BVB-Coach Marco Rose kurz vor Schluss für Hummels eingewechselt bei 3:1 Auswärtssieg in Bielefeld.

Von der 3. Liga bis in die Nationalmannschaft

Auch sein zweites und letztes Spiel für die Dortmunder Profis absolvierte Maloney gegen die Arminia und dufte in Abwesenheit von Hummels in den letzten fünf Minuten an Stelle von Felix Passlack aufs Feld und den knappen 1:0-Heimerfolg sichern helfen.

Im folgenden Sommer wechselte Maloney dann ablösefrei zum damaligen Zweitligisten Heidenheim, der Anfang eines gemeinsamen Aufstiegs. Der FCH schaffte den Sprung in die Bundesliga, und Maloney den zum Stamm- und Bundesligaspieler und nun sogar zum US-Nationalspieler.

Da der Aufsteiger an diesem Wochenende die letzte Partie des Spieltages bestreitet, hat Maloney etwas mehr Puffer, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen als etwa Hummels, der mit dem BVB bereits am Freitagabend wieder gefordert ist (gegen Bremen). Auch für den FCH steht ein wichtiges Heimspiel an, wenn am Sonntag (17:30 Uhr) der FC Augsburg erstmals unter dem neuen Trainer Jess Thorup am Schlossberg antritt. Für Maloney die nächste Gelegenheit, sich für weitere Einladungen und Einsätze im US-Team anzubieten, im November stehen zwei Duelle mit der Auswahl aus Trinidad und Tobago auf dem Programm.