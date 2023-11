Mainz kündigt Vertragsverhältnis mit El Ghazi

Erst am 22. September unterschrieb der damals vereinslose Anwar El Ghazi als Neuzugang bei Mainz 05, nun haben sich beide Parteien wieder getrennt. Am Freitagabend gab der Bundesligist bekannt, dass man das Vertragsverhältnis mit dem 28-Jährigen mit sofortiger Wirkung gekündigt hat. "Der Verein reagiert mit dieser Maßnahme auf die Äußerungen und Posts des Spielers in den sozialen Medien", so der Klub.