Chemie Leipzig: Bunge kehrt zurück ins Leutzscher Holz

Die BSG Chemie Leipzig holt Tim Bunge zurück ins Leutzscher Holz, wo der Angreifer bereits zwischen 2016 und 2018 die Fußballstiefel schnürte. Der derzeit noch für Eilenburg stürmende 28-Jährige erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Wir verpflichten Tim aufgrund seiner sportlichen Entwicklung in den letzten Jahren. Er ist inzwischen zu einem Leistungsträger der Regionalliga gereift“, erläutert Hans Jerke, Sportlicher Leiter, die Rückholaktion. Bunge traf für den FCE in der laufenden Runde in 28 Regionalliga-Spielen siebenmal.