Nach einem Eckball kommt der Ball vor dem Strafraum zentral zu Laidouni, der selbst weiter nach vorne klären will, die Kugel jedoch versehentlich wieder in den eigenen Strafraum zurückbefördert. So kommt Onisiwo am Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball, drückt das Spielgerät jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. Das hätte das 2:1 für Mainz sein müssen.