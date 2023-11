Mainz 05 gehen die Stürmer aus - Ajorque auf Formsuche

Elf Treffer in elf Spielen - nur der 1. FC Köln geizt noch stärker mit Toren als Mainz 05. Nach Jonny Burkardt und Nelson Weiper fällt jetzt auch noch Karim Onisiwo aus.

Beim 0:0 in Darmstadt hielt Onisiwo noch 90 Minuten durch, am Dienstag gab Mainz 05 eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk bekannt. Der FSV rechnet im Dezember mit der Rückkehr des Stürmers. Die Verletzung durchkreuzt den Plan des 31-Jährigen, sich noch stärker bei seinem Klub einzubringen. Erst kürzlich erklärte der Österreicher seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Burkardt und Weiper fallen noch länger aus

Fitte Angreifer sind bei Mainz 05 rar gesät. Burkardt ist ein Jahr nach seinem letzten Bundesligaspiel und zwei Knie-Operationen gerade dabei, sich im Mannschaftstraining heranzutasten. Der 23-Jährige wird dort aber noch geschont und darf noch nicht alle Übungen mitmachen. Bis zum Comeback wird angesichts der langen Pause noch einige Zeit ins Land gehen.

Youngster Weiper ist Ende September unters Messer gekommen. Nach anhaltenden Kniebeschwerden und mehreren Experten-Meinungen entschied sich der 18 Jahre alte U-21-Nationalspieler für einen arthroskopischen Eingriff im Knie. Mit seinem Comeback ist Anfang 2024 zu rechnen.

Gruda und Richter müssen einspringen

Zudem befindet sich Ludovic Ajorque im Formtief. Der Franzose, der in der vergangenen Rückrunde sechs Bundesligatore beisteuerte, wartet 2023/24 noch auf seinen zweiten Saisontreffer. Beim 2:0 gegen Leipzig saß er bis kurz vor Schluss auf der Bank. In Darmstadt durfte er die ersten 65 Minuten ran, ohne große Akzente in der Offensive zu setzen.

Die Personalnot im Sturm durch offensive Flügelspieler zu kompensieren, fällt ebenfalls schwer. Wirbelwind Brajan Gruda gab nach der verletzungsbedingten Zwangspause gegen Leipzig in Darmstadt ein halbstündiges Comeback. Marco Richter musste zuletzt den Platz in der Startelf für Ajorque räumen, gegen Leipzig hatte Richter die Offensive beflügelt, mit seinen Schüssen jedoch das Tor verfehlt. Nach dem Ausfall von Onisiwo wird Trainer Jan Siewert in den nächsten Spielen wohl zwangsläufig häufiger auf Richter und Gruda zurückgreifen müssen.