Magdeburg präsentiert neuen Sponsor für Stadion-Namensrechte

Seit 2009 sponserte das Unternehmen MDCC die Magdeburger Arena, im Sommer 2024 übernimmt nun Avnet die Namensrechte. Die US-Amerikaner werden Platin- und Talentepartner beim FCM.

Das Stadion des 1. FC Magdeburg wird von kommenden Sommer an einen neuen Namen tragen. Wie der Klub aus Sachsen-Anhalt am Freitag mitteilte, steigt das US-amerikanische Technologieunternehmen Avnet am 1. Juli 2024 zum Platinpartner der Magdeburger auf und übernimmt die Namensrechte am Stadion, das in Zukunft "Avnet Arena" heißen wird.

Damit löst Avnet den Magdeburger Telekommunikationsanbieter MDCC ab, nach dem das 2006 erbaute Stadion - bei den FCM-Fans in Erinnerung an den legendären Trainer beim Europapokal-Triumph 1974 auch als Heinz-Krügel-Stadion bekannt - seit 2009 benannt war.

FCM-Geschäftsfürher Martin Geisthardt sieht im neuen Partner einen "wichtigen Schritt in der Entwicklung" des Klubs: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Avnet ein großes und global agierendes Unternehmen für unseren 1. FC Magdeburg gewinnen konnten. Wir sind sehr stolz, dass sich Avnet für uns entschieden hat."

Talentepartner für FCM-Frauen und Jugendabteilung

Neben den Namensrechten am Stadion stehen dem neuen Platin-Partner der Magdeburger weitere medienwirksame Rechte zu, wie der Klub weiter bekannt gab. Darunter fallen einerseits Cam Carpets zur 3D-Werbung neben den Toren, LED-Banden sowie die Präsentation eines Spieltags im Umfeld der Herren-Mannschaft. Weiter wird Avnet auch "Talentepartner" und unterstützt dadurch die Frauenmannschaft der Blau-Weißen sowie den jährlich ausgetragenen Pape-Cup, ein Hallenturnier für U-15-Mannschaften aus ganz Deutschland.

Markus Kempf, der für Avnet die Deutschland-Geschäfte führt, freut sich, "dass wir die Möglichkeit erhalten haben, den 1. FC Magdeburg zu unterstützen und den zukünftigen sportlichen Weg zu begleiten". Die Übernahme der Namensrechte an der Magdeburger Arena nannte Kempf eine "besondere Ehre". "Wir hoffen, den 1. FC Magdeburg in seiner sportlichen Zukunft optimal unterstützen zu können", so der Avnet-Geschäftsführer Deutschland.

Für Avnet, das andere Unternehmen mit elektronischen Bauteilen und Lösungen unterstützt, geht das Sponsoring der Magdeburger einher mit dem Bau eines Distributions- und Verteilungszentrum für Halbleiter und weitere Bauteile in der Region. In den kommenden Jahren sollen in Bernburg (Saale), etwa 40 Kilometer von Magdeburg entfernt, über 700 Arbeitsplätze durch die in Phoenix beheimatete Firma entstehen.