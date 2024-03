Im neuen Jahr gewann der 1. FC Magdeburg seine bisherigen drei Heimspiele allesamt. Nun ist der 1. FC Nürnberg mit dem Rückenwind eines Sieges gegen Eintracht Braunschweig in der MDCC-Arena zu Gast. Auf fremdem Geläuf ist der FCN in 2024 noch sieglos. Bleiben die Serien am Samstagabend bestehen?