Magaths Nöte immer größer: Pekarik bricht Training ab

Die Personalsorgen bei Hertha BSC werden immer größer. Am Mittwochvormittag musste Rechtsverteidiger Peter Pekarik (35) das Training abbrechen.

Musste die Trainingseinheit am Mittwoch abbrechen: Herthas Peter Pekarik. IMAGO/Matthias Koch

Es war 10:58 Uhr, als ein Schrei über den Schenckendorffplatz hallte. Peter Pekarik war nach einem Zweikampf mit Marc Oliver Kempf zu Boden gegangen und schlug sich die Hände vors Gesicht. Physiotherapeut Jürgen Lange übernahm die Erstversorgung, er bandagierte den linken Knöchel des Slowaken. Cheftrainer Felix Magath stand daneben und schaute mit sorgenvoller Miene zu.

Klünter und Youngster Eitschberger sind die Alternativen

Für Pekarik war die Übungseinheit vorzeitig zu Ende, Lange fuhr ihn im Golfkart zur Kabine. Derby-Alternative für Pekarik, der unter Magath 2009 mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister war, ist Lukas Klünter. Allerdings: Dessen letzter Liga-Einsatz datiert von Mitte Januar (0:0 in Wolfsburg), im Februar setzte ihn Corona zwischenzeitlich matt. In den beiden bisherigen Spielen unter Magath (3:0 gegen Hoffenheim, 1:2 in Leverkusen) hatte Klünter nicht im Kader gestanden.

Zum 30. Juni endet sein Vertrag, sein Abschied gilt als sicher. Im abschließenden Trainingsspiel am Mittwochvormittag stand Youngster Julian Eitschberger als Rechtsverteidiger im vermeintlichen A-Team, Klünter im B-Team. Für den 18-jährigen Eitschberger wäre das Berliner Derby sein Bundesliga-Debüt.

Stark und Plattenhardt: Wettlauf gegen die Zeit

Pekariks drohender Ausfall vergrößert die Abwehrsorgen vor dem Derby gegen Union Berlin am Samstagabend erheblich. Stammkeeper Alexander Schwolow (Sehnenverletzung im Oberschenkel) fehlt in jedem Fall, ihm droht gar das Saisonaus. Für Niklas Stark (Knochenstauchung im Sprunggelenk) und Marvin Plattenhardt (muskuläre Beschwerden im Adduktorenbereich) wird diese Woche ein Wettlauf gegen die Zeit. Stark fehlte wie erwartet auch am Mittwoch im Mannschaftstraining, Plattenhardt arbeitete wie tags zuvor individuell mit Athletiktrainer Henrik Kuchno.

Kempf: Stammplatz stark in Gefahr

Nicht am Start waren Marco Richter (Erkältung) und Kevin-Prince Boateng (Rückenbeschwerden), Myziane Maolida (muskuläre Probleme) trainierte individuell. Auffällig: Im Trainingsspiel, mit dem Magath die Einheit abschloss, bildeten Dedryck Boyata und Linus Gechter im A-Team die Innenverteidigung. Auf der Sechs spielte Marton Dardai.

Falls sich Stark nicht einsatzfähig meldet, könnte das auch fürs Derby eine Variante sein. Winterzugang Kempf, dessen Stammplatz im Abwehrzentrum nach seinen bisherigen Leistungen wackelt, lief im B-Team auf.