Maccabi bestätigt: Peretz vor Wechsel zum FC Bayern

Der Wechsel von Daniel Peretz zum FC Bayern München steht unmittelbar bevor. Maccabi Tel Aviv teilte am Donnerstagabend mit, dass man den Wechselkonditionen zugestimmt habe. Nun stehe noch der Medizincheck aus.

Beim 4:1 gegen NK Celje im Hinspiel der Qualifikation zur Conference League war Peretz noch der gewohnt starke Rükhalt im Team von Trainer Robbie Keane, doch nach Abpfiff teilte Maccabi Tel Aviv mit, dass der 23-jährige Torhüter den Klub verlassen werde.

"In den kommenden Tagen werden wir uns von Daniel Peretz, unserem geschätzten Torhüter und Freund, verabschieden", zitierten die Israelis Klub-Boss Mitch Goldhar auf ihrer Klubwebsite. "Wir sind traurig, Daniel gehen zu sehen, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein, dem FC Bayern München, viel Erfolg bei all ihren Unternehmungen in den kommenden Jahren."

Zu Vertragsdetails machten die Israelis keine Angaben. Als Ablöse ist von einem mittleren einstelligen Millionenbereich auszugehen, während dem Spieler, dem durchaus viel Entwicklungspotenzial bescheinigt wird, ein langfristiger Vertrag winkt. Peretz wird am Freitag oder Samstag den Medizincheck beim FC Bayern bestreiten, anschließend dürfte dann auch der Rekordmeister den Transfer offiziell machen.

Gegen Celje bestritt Peretz jedenfalls sein 106. Spiel für Maccabi - es dürfte sein letztes gewesen sein. Peretz durchlief sämtliche Jugend-Mannschaften in Tel Aviv und ist auch deshalb ein Fan-Liebling, jedoch wird er auch wegen seiner Person sehr geschätzt, wie Goldhar betonte: "Seine sportlichen Qualitäten werden nur von seinem persönlichen Charakter übertroffen."

Ein Mann für die Zukunft

In München soll Peretz, der auch einen deutschen Pass besitzt, die Lücke schließen, die sich nach Yann Sommers Wechsel zu Inter Mailand aufgetan hat. Vom FC Bayern gab es bislang noch keine offizielle Stellungnahme, Nach kicker-Informationen beschäftigt sich der FCB schon länger mit dem 23-Jährigen, der nicht zuletzt bei der U-21-Europameisterschaft in Georgien von sich Reden machte. Unter anderem parierte er gegen Deutschland (1:1) zwei Elfmeter.

Der 1,90 Meter große Peretz wird sich beim Rekordmeister jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit hinter Sven Ulreich (35) einreihen müssen, der wegen der Verletzung von Manuel Neuer (37) aktuell die Nummer eins bei den Bayern ist.