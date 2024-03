Cascarinos Doppelpack ebnet den Weg: Lyon steht im Halbfinale

Der erste Halbfinalist in der Champions League ist gefunden. Dank eines dominanten Auftritts haben sich die Frauen von Olympique Lyon auch im Rückspiel gegen Benfica Lissabon durchgesetzt.

Ihre Generalprobe vor dem Duell um das Halbfinalticket hatten sowohl Lyon als auch Lissabon erfolgreich gemeistert. Während OL in Lille einen mehr als deutlichen 7:0-Sieg feierte, fuhr Benfica einen ebenfalls ungefährdeten Erfolg über Braga ein (4:1). Die bessere Ausgangslage hatten am Mittwochabend derweil die Gastgeberinnen, die das Hinspiel in Portugal trotz Rückstands zur Pause noch mit 2:1 für sich entschieden hatten.

Lyon übernimmt früh die Kontrolle

Früh nahm OL im Groupama Stadium die Zügel in die Hand, dominierte und kontrollierte das Geschehen. So sicher und überlegt Lyon im Spiel mit dem Ball agierte, so ungenau präsentierte es sich allerdings auch vor dem gegnerischen Gehäuse. Gleich zweimal vergab Le Sommer aus aussichtsreicher Position (6./13.).

Nach etwa 20 Minuten fanden auch die Gäste zu mehr Kontrolle, Torgefahr konnten sie jedoch weiterhin nicht kreieren. Nachdem Lyons Cascarino eine weitere nennenswerte Chance liegengelassen hatte (33.), deutete fünf Minuten vor dem Ende des ersten Durchgangs deshalb vieles auf ein torloses Halbzeitresultat hin.

Doppelschlag vor der Pause

Doch es kam anders, denn noch vor dem Pausenpfiff zappelte die Kugel auf beiden Seiten im Netz. In der Folge eines missglückten Rückpasses von Lais Araujo hatte erst Cascarino die Gastgeberinnen nach Vorlage der auffälligen Le Sommer in Führung gebracht (43.), ehe Alidou nur zwei Minuten später aus kurzer Distanz für die direkte Gegenantwort sorgte.

Ohne die zur Pause ausgewechselte Le Sommer, jedoch weiterhin mit der flinken und dribbelstarken Cascarino in der Offensive, startete OL in den zweiten Abschnitt. Die französische Angreiferin benötigte hierbei lediglich sechs Minuten, um ihre Mannschaft erneut in Front zu bringen und den Doppelpack zu schnüren. Vorausgegangen war Cascarinos platziertem Distanzschuss ein sehenswertes Solo.

Dianis Doppelpack in der Nachspielzeit

Fortan benötigte Benfica also zwei Treffer, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Allzu große Hoffnung darauf strahlten die Portugiesinnen allerdings nicht aus, zwingende Offensivaktionen blieben im restlichen Spielverlauf Mangelware.

Für endgültige Klarheit sorgte schließlich erneute eine Flügelspielerin Lyons, diesmal handelte es sich um Diani. Mit ihrem sechsten und siebten Treffer in der laufenden Champions-League-Saison schnürte die 28-Jährige in der Nachspielzeit ebenfalls einen Doppelpack (90.+1/90.+6).

Im Halbfinale, das zwischen dem 20. und 27. April über die Bühne geht, bekommt es OL nun entweder mit Paris St. Germain oder dem BK Häcken zu tun. Die beiden potentiellen Halbfinalgegner Lyons duellieren sich am Donnerstagabend im Rückspiel um einen Platz unter den Top 4 (21 Uhr).