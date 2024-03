Bonmati eröffnet: Barcelona problemlos im Halbfinale

Die Frauen des FC Barcelona wurden ihrer Favoritenrolle auch im Viertelfinal-Rückspiel gerecht und zogen verdient ins Halbfinale der Champions League ein. Beim 3:1 gegen ein tapferes Brann mussten die Katalaninnen nicht zittern.

High Fives bei Barcelona nach dem 3:1 durch Patri Guijarro AFP via Getty Images

Der knappe 2:1-Sieg Barcelonas im Hinspiel in Norwegen spiegelte die Rollenverteilung in diesem Viertelfinalduell nur bedingt wieder. Dass es bei Spielen der schier übermächtigen Katalaninnen meist nur darum geht, wie hoch das Ergebnis ausfällt, zeigte sich schnell an den Spielanteilen im Rückspiel.

Von Beginn an versprühten die Gastgeberinnen enorme Dominanz, ließen den Ball gut laufen und schnürten Brann am eigenen Sechzehner ein. Die Norwegerinnen kamen nur selten mal aus der eigenen Hälfte, so waren die ersten Chancen der Katalaninnen nur eine Frage der Zeit.

Bonmati trifft zur Führung

Graham (12., 14.) und Paredes (17.) verpassten das 1:0, genauso wie Bonmati, die den Kasten in der 16. Minute knapp verfehlte. Rund zehn Minuten später machte es die Weltfußballerin dann besser und brachte Barcelona per Schlenzer in Führung (24.).

Die Gastgeberinnen kamen auch nach dem Treffer immer wieder in gute Abschlusspositionen, zeigten sich vor dem Tor jedoch oft nicht kaltschnäuzig genug: Mariona Caldentey (38., 45.+1) und Putellas (42.) ließen das 2:0 liegen. Weil sich die Norwegerinnen in Person von Gaupset nur zweimal ungefährlich annäherten (7., 21.), ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Rolfö erhöht - Svendheim betreibt Ergebniskosmetik

Gleiches Bild auch nach dem Seitenwechsel: Barcelona war die klar bessere Mannschaft, agierte vor dem Tor aber immer wieder ungenau. Dennoch sorgten die Gastgeberinnen schnell für klare Verhältnisse, als Rolfö aus kurzer Distanz zum 2:0 traf (56.).

Aus dem Nichts kamen die Norwegerinnen in der 70. Minute durch Svendheim sogar zum Anschluss, doch mehr als Ergebniskosmetik brachte das Tor nicht. Die Katalaninnen hatten in der Folge noch mehrfach die Möglichkeit zu erhöhen, Patri Guijarro markierte aus kurzer Distanz den 3:1-Endstand (88.). Im Halbfinale trifft der Titelfavorit auf den FC Chelsea.