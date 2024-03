Däbritz verdirbt Pauels den großen Abend: Lyon schlägt Benfica nach Rückstand

Mitfavorit Olympique Lyon hat im Viertelfinal-Hinspiel gegen Benfica den Kopf rechtzeitig aus der Schlinge gezogen und den Pausenrückstand mit einer klaren Leistungssteigerung weggewischt. Ausgerechnet Nationalspielerin Däbritz verdarb der starken deutschen Benfica-Keeperin Pauels den Abend.

Benfica-Trainerin Filipa Patao setzte nach dem 1:1 bei Damaiense in ihrer Startelf auf zwei Deutsche: Torhüterin Pauels, die eine Hauptrolle spielen sollte, und Mittelfeldspielerin Gasper. Lyons Coach Sonia Bompastor bot nach dem 4:0 gegen Fleury nur eine deutsche Spielerin auf: Däbritz begann im Gegensatz zu Torhüterin Benkarth und Marozsan.

Im ersten Abschnitt war es ein extrem ausgeglichenes Spiel, was auch ein Blick auf die Statistiken in der Pause unterstrich. Favorit Lyon entwickelte allerdings vorne zu wenig Durchschlagskraft und zeigte sich hinten extrem anfällig: Endler lenkte Falcons Schuss mit dem Innenrist gerade so an den Pfosten (7.). Kurz darauf musste Angreiferin Nycole Raysla, die böse umgeknickt war, vom Platz geführt werden (16.).

Allerdings ließen sich die Portugiesinnen davon nicht aus der Fassung bringen - und gingen nach 43 Minuten nicht unverdient in Führung: Andreia Faria fing einen Fehlpass in der letzten Kette ab, anschließend lief die Portugiesin alleine aufs OL-Tor zu und vollstreckte cool ins linke untere Eck. Die Gäste schienen geschockt, nach dem nächsten schweren Patzer von Gilles fehlte Davidson aber nötige Präzision im Abschluss (44.).

Für den zweiten Durchgang hatte Bompastor offenbar die richtigen Worte gefunden, OL sollte schon bald ein ganz anderes Gesicht zeigen - und die deutsche Keeperin Pauels eine Menge Arbeit bekommen. Nach einer guten Stunde war Diani rechts im Strafraum völlig blank, doch die ehemalige Bremerin im Benfica-Tor reagierte glänzend (62.).

Cascarino trifft in ihrem ersten CL-Spiel in dieser Saison

In der darauffolgenden Szene war sie allerdings machtlos, weil ihre Hintermannschaft nach einem Einwurf ordentlich pennte: Die gerade erst eingewechselte Dumornay legte per Hacke sehenswert auf die umtriebige Cascarino, die in ihrem ersten CL-Spiel in dieser Saison eiskalt zum 1:1 verwandelte (63.).

Nun waren die Portugiesinnen, bei denen die Kräfte immer mehr schwanden, klar im Hintertreffen und schwammen bedenklich. Kapitänin Carole spielte im eigenen Strafraum den Ball in die Füße von Däbritz, die knapp am linken Pfosten vorbeischoss (68.). Anschließend war es die glücklose Diani, die binnen Sekunden zweimal an der glänzend reagierenden Pauels scheiterte (73.).

Die für Diani eingewechselte Becho machte es bereits mit ihrem allerersten Ballkontakt besser, doch ihr vermeintlicher Führungstreffer wurde wegen einer vorherigen Abseitsstellung einkassiert (77.). Zwei Minuten später aber fiel das goldene 2:1 für Lyon: Horan tanzte auf rechts ihre Gegenspielerin aus und flankte butterweich auf Däbritz, die per Kopf die chancenlose Pauels überwand (79.).

Benfica war kraft- und willenlos, weswegen beinahe noch das 3:1 gefallen wäre, doch Horan schloss völlig frei im Strafraum zu hastig ab (90.+1). So blieb es beim knappen Erfolg für Lyon, das fürs Rückspiel am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) noch Spannung verspricht.

Zuvor tritt OL noch in der heimischen Liga auswärts an - Samstag um 13.30 Uhr in Lille. Anderthalb Stunden später empfängt Benfica den Tabellendritten aus Braga.