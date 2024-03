Albert trifft traumhaft in den Winkel: PSG lässt Häcken keine Chance

Mit einem souveränen wie glanzlosen 3:0-Sieg gegen BK Häcken komplettierte Paris St. Germain das Halbfinale der Women's Champions League. Dort kommt es nun zum französischen Duell.

Souverän gewonnen, jedoch ohne zu glänzen - wie schon beim knappen 2:1-Sieg im Hinspiel hatte Paris St. Germain im Viertelfinal-Rückspiel gegen BK Häcken so manche Schwierigkeiten, zumindest in der Offensive. Zwar dominierten die Französinnen die Partie von Anfang an, taten sich gegen kompakt verteidigende Schwedinnen aber schwer, klare Chancen herauszuspielen. Kamen sie doch einmal durch, so war bei Schlussfrau Falk meist Endstation, wie bei einem ersten Versuch der wiedergenesenen Katoto (11.).

Hatte Häcken im Hinspiel noch mutig nach vorne gespielt, so war das gegen die Übermacht von PSG, das die Schwedinnen oftmals zu elft in die eigene Hälfte drängte, diesmal kaum möglich. Seltene Konter spielten die Gäste zudem nicht gut aus, sodass in Hälfte eins nie Gefahr für das Pariser Tor bestand.

Mit laufender Spielzeit wurden dafür die Gastgeberinnen immer gefährlicher: Curmark blockte mit einer beherzten Grätsche einen Schuss von Chawinga gerade noch (17.), ehe wieder Falk mit einer Fußabwehr glänzte (25.). Eine Minute später war die Schlussfrau dann machtlos, Chawingas Schuss prallte vom rechten Innenpfosten ins Netz (26.).

Falk pariert mehrfach glänzend

Auch nach der Pause war PSG die spielbestimmende Mannschaft. Katoto hätte beinahe das 2:0 geköpft, doch Falk parierte erneut stark (50.), ebenso wie fünf Minuten später im Eins-gegen-Eins gegen die Stürmerin. Ein Distanzschuss von Albert in den Winkel brachte PSG schließlich endgültig auf die Siegerstraße (70.). Vier Minuten später blieb schließlich Katoto in ihrem Privatduell mit Falk erstmals Siegerin und köpfte das 3:0.

Nach dem Doppelschlag schalteten die Gastgeberinnen mehrere Gänge zurück und ermöglichten Häcken erste Abschlüsse: Nildén zielte knapp am Tor vorbei, Grant (88.) und Csiki (90.+3) prüften die Pariser Schlussfrau Kiedzynek erstmals. Doch geriet das Ergebnis nie in Gefahr, PSG durfte sich über den verdienten Einzug ins Champions-League-Halbfinale freuen, den vierten in den letzten fünf Jahren.

Dort treffen die Pariserinnen im innerfranzösischen Duell auf Olympique Lyon um die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz. Die beiden Partien steigen am 20. und 27. April.