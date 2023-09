Luxation: Kapitän Hoffmann muss unters Messer

Fortuna Düsseldorf hat den Sieg in Rostock und die Tabellenführung teuer erkauft. Trainer Daniel Thioune muss länger auf Kapitän Andre Hoffmann verzichten.

Mit drei Siegen in Serie hat Fortuna Düsseldorf die Tabellenspitze erklommen. Der jüngste 3:1-Erfolg in Rostock beim FC Hansa bleibt aber nicht nur in positiver Erinnerung.

Düsseldorfs Innenverteidiger und Kapitän Andre Hoffmann erhielt am Dienstag eine Hiobsbotschaft und wird der Fortuna längere Zeit fehlen. Der 30-Jährige zog sich in der Partie an der Ostsee eine Luxation der linken Schulter zu, wie die Flingeraner mitteilten.

Hoffmann kommt nicht um eine Operation herum. Nach Klubangaben ist sogar damit zu rechnen, dass der Abwehrspieler der Fortuna für den Rest der Hinrunde nicht zur Verfügung stehen wird.

"Eine Operation ist leider unumgänglich"

"Dem Team nach dem guten Saisonstart nicht zur Verfügung stehen zu können, ist sehr bitter", wird Hoffmann auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir haben verschiedene ärztliche Meinungen eingeholt und alle sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen, eine Operation ist leider unumgänglich."

Der Kapitän versprüht trotz der bitteren Diagnose Optimismus. "Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür geben werde, um stark wieder zurückzukommen!"

Vermeij zog sich eine Knochenprellung im Knie zu

Hoffmann war nicht der einzige Patient der Fortuna beim Gastspiel in Rostock. Vincent Vermeij musste in der 75. Minute ausgewechselt werden. Es gab aber leichte Entwarnung beim niederländischen Angreifer. Es liegt laut Vereinsangaben keine strukturelle Verletzung beim 29-Jährigen vor. Vermeij zog sich eine Knochenprellung im Knie zu und arbeitet zunächst individuell.

Hohe Hürde Hannover 96

Am Sonntag empfangen die Rheinländer den Tabellenvierten Hannover 96. Die Niedersachsen haben sich zuletzt beim 7:0-Kantersieg gegen den VfL Osnabrück in Torlaune präsentiert. Kein leichtes Unterfangen also für die Fortuna, die Tabellenspitze zu verteidigen.