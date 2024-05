Luthes heißes Finale: Von der Altersteilzeit ins Rampenlicht

Es war nicht damit zu rechnen, dass Andreas Luthe auf seine, respektvoll gesagt, alten Tage noch mal so im Mittelpunkt stehen würde.

Von seiner Hereinnahme in der Relegation verspricht sich Trainer Heiko Butscher Ruhe, Gelassenheit und eine äußerst positive Ausstrahlung.

Im Grunde genommen ist Luthe mit seiner Herangehensweise ein Gegenpol zu Manuel Riemann. Der hatte stets lautstark dirigiert, von hinten mit seinen langen Bällen das Spiel aufgezogen, meist erfolgreich, mit feinem Fuß, war immer auch in Bedrängnis anspielbar.

Tatsächlich gehört Riemann wohl zu den besten Fußballern unter den Torhütern der Bundesliga. Dass er aber auch polarisiert, mit seiner aufbrausenden, impulsiven Art, ist nicht neu. Eine sportliche Schwächung ist der Verzicht auf die Nummer 1 gerade in den beiden wichtigsten Spielen der Saison natürlich dennoch. Auch wenn Luthe eben kein 18-Jähriger ist, der noch nie bei den Profis gespielt hat und mit Nervenflattern seinen Job in der Kiste übernimmt.

Mit Luthe wird es auf dem Platz gewiss ruhiger, der 37-Jährige wird sich hüten, ähnlich wie Riemann wütend auf seine Vorderleute zuzugehen, wenn ein Gegentor fällt. Er pflegt ein sehr positives, ruhiges Auftreten; darin könnte eine Chance liegen für den VfL nach den immer wieder üblen Beschimpfungen und abfälligen Gesten von Riemann.

Kapitän Losilla springt Riemann bei

Auffällig allerdings, wie zwei Führungs-Figuren der Bochumer Riemann nun lobten. Kapitän Toto Losilla, der die engste Bindung zu dem extrovertierten Keeper besitzt, sprach davon, dass der VfL seinem Torhüter eben eine Menge zu verdanken habe. Seit 2015 spielen beide zusammen für den VfL, ein schlechtes Wort über seinen Torwart kam dem Franzosen dann auch nicht über die Lippen. Die Entscheidung habe nun mal der Vorstand getroffen, damit werde man sich abfinden, sagte der Kapitän nur.

Und Luthe, der eben durch die gemeinsame Arbeit unter Torwart-Trainer Peter Greiber ebenfalls einen sehr engen Kontakt zu Riemann pflegte, sagte sogar: "Natürlich hätten wir alle uns gewünscht, dass Manu im Tor steht." Nun ist es an dem 37-jährigen, in zwei Spielen die Nummer 1 zu vertreten, ganz ungeachtet der Tatsache, dass der im Winter vom 1. FC Kaiserslautern an die Castroper Straße zurückgekehrte Luthe in der Rückrunde nur ein einziges Mal eingesetzt wurde.

Luthes gewohnte Gelassenheit

Mangelnde Spielpraxis aber, so Luthe, sei für einen routinierten Torwart kein großes Problem. Natürlich hat es auch ihn überrascht, dass er noch mal so in den Mittelpunkt rücken würde, doch seine Aufgabe geht er mit gewohnter Gelassenheit und sehr entspannt an, auch wenn natürlich eine Menge auf dem Spiel steht. Für seinen Klub - und auch für ihn persönlich, mit zwei Entscheidungsspielen ganz am Ende seiner Karriere.

Und ganz unabhängig von der Personalie Riemann gilt es natürlich nach dem üblen Rückschlag in Bremen (1:4), sich auf die anstehende Aufgabe zu fokussieren, in denen der VfL in zwei Partien eben sehr viel retten kann nach einer insgesamt verkorksten Saison. "Wir haben uns zwei Tage geschüttelt, dann ging der Fokus natürlich klar wieder Richtung Relegation", so Luthe, "im Training habe ich jedenfalls schon gespürt, dass es bei uns wieder positiv nach vorne geht."

"Wir haben Dinge herausgearbeitet, wie wir sie schlagen können"

Der äußerst positive Trend allerdings spricht für die Fortuna aus Düsseldorf, die seit Mitte Februar nicht verloren hat und am Donnerstag äußerst selbstbewusst im Ruhrstadion antreten dürfte. "Wir treffen auf eine sehr form- und spielstarke Mannschaft", lobt Heiko Butscher. "Vorne sind sie in Person von Tzolis äußerst treffsicher. Aber wir haben Dinge herausgearbeitet, wie wir sie schlagen können."

Und, trotz der Enttäuschung in Bremen nicht zu vergessen: "Wir sind der Erstligist und haben schon auch etwas zu bieten. Ich vertraue der Mannschaft und ihren Qualitäten."

Masovic muss passen

Felix Passlack wird nach seiner Sperre rechts in die Viererkette zurückkehren, Erhan Masovic ist leicht erkrankt und wird am Donnerstag nicht zum Kader gehören.

Mit dem Abgang von rund einem Dutzend Spielern wird nach der Relegation gerechnet, der Weg von Danilo Soares scheint inzwischen schon festzustehen, wie zuerst die Bild berichtete. Der Brasilianer, der in der laufenden Saison überhaupt keine Rolle mehr spielte, wird sich wohl dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg anschließen.