"Loyaler Bestandteil": Schaffran verlässt Fürth nach sechs Jahren

Leon Schaffran verlässt nach sechs Jahren die SpVgg Greuther Fürth und schließt sich dem FC Vaduz in der zweiten Schweizer Liga an.

Nach der Verpflichtung von Juniorennationalspieler Nahuel Noll, der ab Juli von der TSG Hoffenheim ausgeliehen wird, treibt die SpVgg Greuther Fürth die Planungen auf der Torhüterposition weiter voran: Wie das Kleeblatt am Montagnachmittag bekannt gab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag von Ersatzkeeper Leon Schaffran nicht verlängert. Der 25-Jährige wird sich im Sommer dem FC Vaduz anschließen, der in der zweiten Schweizer Liga spielt. In der Hauptstadt Liechtensteins unterschreibt er einen Einjahresvertrag.

Schaffran durchlief zwischen 2012 und 2018 alle Nachwuchsmannschaften bei Hertha BSC, ehe er nach Fürth wechselte. Bei der Spielvereinigung stand der gebürtige Berliner zunächst für die Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten, wo er auf insgesamt 72 Einsätze kommt. In der Saison 2022/23 kam der ehemalige U-19-Nationalspieler dann fünfmal in der 2. Bundesliga sowie einmal im DFB-Pokal zum Einsatz und kassierte in diesen Spielen insgesamt zwölf Gegentore. In der laufenden Spielzeit blieb er noch ohne Spielminute.

Herausforderer für Nationaltorwart Büchel

"Es freut uns sehr, dass Leon eine neue Herausforderung gefunden hat, nachdem wir ihm schon frühzeitig signalisiert haben, dass sein auslaufender Vertrag bei uns nicht verlängert wird", verabschiedet Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi den Ersatztorwart. "Leon war sechs Jahre lang ein loyaler Bestandteil unseres Torwartteams und hat sich stets positiv eingebracht. Dafür sagen wir herzlichen Dank und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

In Vaduz trifft Schaffran auf den ehemaligen Kleeblatt-Trainer Marc Schneider und konkurriert im Tor mit dem liechtensteinischen Nationaltorhüter Benjamin Büchel sowie Talent Tim Öhri (20), den der FC Vaduz am Montag ebenfalls mit einem Einjahresvertrag ausstattete.