Liverpool beendet offenbar Werben um Bellingham

Lange galt der FC Liverpool als aussichtsreicher Kandidat im Rennen um BVB-Profi Jude Bellingham. Doch jetzt haben die Reds offenbar umgedacht.

Dass der FC Liverpool im Sommer einen größeren personellen Umbruch plant, hatte Jürgen Klopp schon vor Wochen angekündigt. Nun soll er offenbar so groß ausfallen, dass einer keinen Platz mehr in den Plänen findet: Jude Bellingham.

Seit Monaten galten die Reds als einer der aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um den 19 Jahre jungen englischen Nationalspieler von Borussia Dortmund, der trotz eines Vertrags bis 2025 im Sommer den nächsten Karriereschritt anpeilen könnte. Doch seit Dienstagabend - angefangen bei der "Times" - berichten zahlreiche seriöse englische Medien übereinstimmend, dass der FC Liverpool das Werben um Bellingham aufgegeben habe.

In Liverpools Mittelfeld stehen zahlreiche Änderungen bevor

Demnach sind die Verantwortlichen um Trainer Jürgen Klopp nicht oder nicht mehr bereit, eine riesige Summe, wie sie angesichts zahlungskräftiger Konkurrenz um Manchester City oder Real Madrid im Raum steht, in einen Spieler zu investieren - und dafür zu riskieren, andere Kaderstellen nicht adäquat besetzen zu können.

Beim Champions-League-Finalisten des Vorjahres laufen die Verträge der Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita und James Milner am Saisonende aus, Fabinho kämpft darüber hinaus mit Formschwankungen. Und auch in Angriff und Abwehr dürfte Liverpool nach dieser verkorksten Saison nachlegen wollen.

Dass in dieser Gemengelage in der neuen Saison voraussichtlich auch noch die Champions-League-Millionen fehlen werden - was sowohl in finanzieller Hinsicht als auch als Anreiz für potenzielle Neuzugänge problematisch ist -, scheint die Klubbosse zu einem Umdenken bei Bellingham bewegt zu haben, das bei den Fans nicht gut ankommen dürfte.

Klopp kündigt unpopuläre Entscheidungen an

Vor dem Heimspiel gegen Arsenal am Ostersonntag (2:2) hatte Klopp bereits angedeutet, dass unpopuläre Transferentscheidungen bevorstehen. "Was auch immer wir nächstes Jahr machen: Es wird aus Sicht der Leute und aus eurer Sicht niemals genug sein", sagte er zu den Medienvertretern auf der Pressekonferenz. "Aber ja, mit smarten Verstärkungen werden wir uns definitiv verbessern. Das ist der Plan."

Bellingham, für den Ablösesummen von bis zu 150 Millionen Euro kursieren, passt wohl nicht ganz in die Kategorie "smart", zumal Liverpools Besitzer anders als jene bei ManCity oder Chelsea grundsätzlich nicht bereit sind, ohne eigenen wirtschaftlichen Nutzen in die Mannschaft zu investieren. Als mögliche Transferziele der Reds gelten derzeit unter anderem Mason Mount (Chelsea) oder Moises Caicedo (Brighton), auch wenn Letzterer erst im März bis 2027 verlängerte.