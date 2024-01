Linksverteidiger Jurasek bei der TSG im Anflug

Bei der TSG Hoffenheim kommt das Personalkarussell in Schwung. Aus Lissabon kommt der Tscheche David Jurasek per Leihe plus Kaufoption, dagegen wird Julian Justvan die Restsaison für Aufsteiger Darmstadt auflaufen.

Hofft auf mehr Spielpraxis bei der TSG: Linksverteidiger David Jurasek. IMAGO/ANP