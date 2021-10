Lilien: Mit Gewinn und neuem Leitbild

Der Corona-Pandemie zum Trotz hat der SV Darmstadt 98 in der Saison 2020/21 einen Gewinn von mehr als zwei Millionen Euro erwirtschaftet. Für die laufende Spielzeit geht der Verein jedoch von einem Verlust von drei bis vier Millionen Euro aus, wie Präsident Rüdiger Fritsch am Mittwochabend auf der Mitgliederversammlung der Lilien sagte.

Sprach auf der Mitgliederversammlung in Darmstadt: Präsident Rüdiger Fritsch. imago images

Mit 29,97 Millionen Euro lagen die Gesamteinnahmen 1,59 Millionen Euro unter denen des Vorjahres. Der Gewinn von 2,07 Millionen Euro sei durch Sparmaßnahmen auf allen Ebenen möglich geworden. Grund für die erwarteten Verluste in der aktuellen Saison ist hauptsächlich das Minus von rund acht Millionen Euro bei den medialen Vermarktungseinnahmen. Das könne man jedoch mit den Rücklagen aus den vergangenen Jahren auffangen, sagte Fritsch.

Lilien wollen Top 20 herausfordern

Zusammen mit verschiedenen Beteiligten in und um den Verein wurde ein neues Leitbild entworfen. Es enthält unter anderem die Vision, sich mit wirtschaftlicher Stabilität "langfristig in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga" zu etablieren und die Top 20 im deutschen Profifußball herauszufordern. Zudem bekennt man sich etwa zu demokratischer Mitbestimmung, der 50+1-Regel sowie dem Erhalt von Stehplätzen und sozialverträglichen Ticketpreisen.

Der seit dem Bundesliga-Aufstieg 2015 genutzte Claim "Wir Lilien. Aus Tradition anders" wird auf "Wir Lilien" verkürzt, ohne dass man sich damit von der Tradition abwende, wie die Verantwortlichen betonten. In "Wir Lilien" stecke so viel Tradition, sagte Geschäftsführer Martin Kowalewski. Zudem heißt es in den neu formulierten Vereinswerten, die Handlungsmaxime sei "die stete Verbindung von Tradition und Moderne".

Das Präsidium wurde ohne Gegenstimme entlastet. Wahlen stehen im kommenden Jahr wieder an.