Lieberknecht: "Wir können uns nur bei unseren Fans entschuldigen"

Der SV Darmstadt 98 hat das erste Pflichtspiel der Saison in den Sand gesetzt: Mit 0:3 unterlagen die Lilien dem Regionalligisten FC 08 Homburg. Trainer Torsten Lieberknecht bat die Anhänger nach dem Spiel um Entschuldigung.

Torsten Lieberknecht ging nach der Niederlage in Homburg zu den eigenen Anhängern in die Kurve. picture alliance/dpa

Eigentlich sollten es schöne Wochen werden für den SV Darmstadt 98: Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht der Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt an, das erste Bundesligaspiel der Lilien seit der Saison 2016/17. Doch nach dem peinlichen Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den FC 08 Homburg aus der Regionalliga Südwest dürfte beim Aufsteiger aus Hessen jegliche Euphorie verflogen sein.

Im Homburger Waldstadion setzte sich das fort, was sich bereits in der Saisonvorbereitung angebahnt hatte: Die Darmstädter fanden kaum Lösungen im Spiel nach vorne. Torchancen wurden sich zu selten erspielt. Wenn einmal ein Abschluss zustande kam, fehlte es an Präzision oder der starke Homburger Torhüter Tom Kretzschmar stand im Weg.

Torsten Lieberknecht, der seinen Angriff noch vor dem Pokalspiel stark geredet hatte, sah seine Kritiker nach der Pleite bestätigt, denn auch er könne nun die Offensivflaute "nicht wegdiskutieren": "Heute ein Argument zu finden für die Jungs, für die gesamte Mannschaft, das fällt schwer", sagte der Darmstädter Trainer bei "Sky". "Das ist totaler Humbug. Was soll ich mich jetzt hierhin stellen und noch irgendetwas schönreden? Wir haben 3:0 verloren, verdient verloren, der FC Homburg ist verdient weiter."

Holland bemängelt den Einsatz der Mannschaft

Deutliche Worte fand auch Lieberknechts Kapitän: Für ein solches Spiel kann man sich nur entschuldigen bei den Fans", sagte Fabian Holland nach dem bitteren Gang seiner Mannschaft in die Fankurve. "Da musst du halt hin und dir anhören, dass du heute scheiße warst. Das Einzige, was die Fans seit Jahren erwarten, ist, dass du dir den Arsch aufreißt auf dem Platz. Das hat man heute nicht gesehen."

Auf der Website der Lilien betonte Lieberknecht: "Zum ersten Mal in meinen zwei Jahren bei den Lilien muss ich sagen: Wir können uns nur bei unseren Fans für diese Leistung und das Ausscheiden entschuldigen." Im Pokal sind die Darmstädter nun nicht mehr dabei, in der Bundesliga bleiben 34 Spiele, um Wiedergutmachung zu betreiben.