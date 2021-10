Lieberknecht nach Darmstadts 6:1: Aufforderung der besonderen Art

Darmstadt 98 entwickelt sich so langsam zum Spezialisten für Kantersiege: Das 6:1 in Sandhausen folgte auf die hohen Heimerfolge gegen den FC Ingolstadt und Hannover 96. Fans und Spieler waren in Feierstimmung, Coach Torsten Lieberknecht folgte einer Einladung der besonderen Art.

Nach dem Schlusspfiff erst im Hinter-, dann doch im Vordergrund: Torsten Lieberknecht. imago images/Jan Huebner