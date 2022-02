Lieberknecht gegen Rostock zurück auf der Trainerbank

Torsten Lieberknecht wird gegen Hansa Rostock auf die Trainerbank des SV Darmstadt zurückkehren. Ein negativer PCR-Test sorgte für Klarheit.

Beim 2:2 in Hannover wurde Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht wegen eines positiven Corona-Tests von Kai-Peter Schmitz vertreten. Bereits am Freitag brannte Lieberknecht wieder auf einen Einsatz an der Seitenlinie: "Ich bin bereit."

Trotzdem musste sich der 48-Jährige noch einen Tag gedulden, denn nach zwei negativen Selbsttests stand das Ergebnis des PCR-Tests noch aus. Weil auch dieser negativ ausfiel, wird Lieberknecht am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock auf die Trainerbank der Lilien zurückkehren - wenn es darum geht, in der Spitzengruppe der Liga zu bleiben.