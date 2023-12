Lieberknecht: "Dann würden wir weniger darüber diskutieren"

Zuletzt hat sich die Defensive des SV Darmstadt 98 stabilisiert. Ausgezahlt hat es sich bislang nicht - auch weil der Aufsteiger jetzt kaum noch Torgefahr ausstrahlt. Besonders bitter: In Marvin Mehlem fehlt in den kommenden Wochen jetzt auch noch ein Schlüsselspieler in der Offensive.

Seit sechs Spielen sind seine Darmstädter ohne Sieg: Torsten Lieberknecht. IMAGO/Treese