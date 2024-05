Lieberknecht: "Bleibe hier - und zwar sehr gerne"

Gerade ist der SV Darmstadt 98 vorzeitig sang- und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen. Aber der Trainer sitzt weiterhin fest im Sattel - und will die Entwicklung bei den Lilien weiter vorantreiben.

Torsten Lieberknecht wird auch in der kommenden Zweitliga-Saison an der Seitenlinie des SV Darmstadt stehen. IMAGO/Schüler

Im vergangenen Sommer hatte der SV Darmstadt 98 das Arbeitspapier mit Trainer Torsten Lieberknecht vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Trotz der bescheidenen sportlichen Bilanz in der laufenden Saison hatte sich das Präsidium stets hinter den Trainer gestellt und betont, dass man mit ihm auch in die 2. Liga gehen werde. Dass Lieberknecht jetzt noch einmal sein Commitment zu den Lilien bekräftigen musste, lag an Medienberichten über eine Aussage von Präsident Rüdiger Fritsch, wonach man es dem Trainer freistelle, ob er in Darmstadt weitermache. "Ja, ich bleibe hier - und zwar sehr gerne", stellte Lieberknecht am Donnerstag klar.

Zahlreiche Ausfälle für das Wolfsburg-Spiel

Nach dem seit Sonntag besiegelten Abstieg gilt es nun zunächst, sich in den noch drei ausstehenden Saisonspielen anständig aus der Bundesliga zu verabschieden. Am Samstag geht es zum VfL Wolfsburg - und wie so oft haben die Lilien eine lange Verletztenliste. Kapitän Fabian Holland (Kreuz- und Innenbandriss) sowie Angreifer Fraser Hornby (Sprunggelenk-OP) fehlen ohnehin langfristig.

Zudem muss sich Außenbahnspieler Matthias Bader nach seinem Nasenbeinbruch einer Operation unterziehen. Flügelflitzer Braydon Manu befindet sich nach seinem Muskelfaserriss in der Reha. Offensiv-Routinier Klaus Gjasula laboriert weiter an seiner Blessur im Becken- und Bauchmuskelbereich aus dem Köln-Spiel. Und die zuletzt aus sportlichen Gründen nicht berücksichtigten Leihspieler Bartol Franjic und Sebastian Polter haben inzwischen nach Vereinsangaben grippale Infekte, die ihren Einsatz unmöglich machen.

Knöchel macht Riedel erneut zu schaffen

Sorgen macht zudem Clemens Riedel. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler hatte bereits die vergangene Partie gegen Heidenheim verpasst, weil er zuvor umgeknickt war und einen dicken Knöchel hatte. Er wird nun auch in Wolfsburg fehlen. Brisant: Es handelt sich um den Knöchel, den sich Riedel Ende Januar beim Spiel gegen Union Berlin gebrochen hatte und der in einer Operation mit Schrauben stabilisiert worden war.

"Da werden jetzt noch mal ausgiebige Untersuchungen stattfinden, auch bei seinem Operateur", sagte Lieberknecht. "Aber bei den ersten Aufnahmen ist eigentlich keine größere Verletzung rausgekommen." In Abstimmung mit der medizinischen Abteilung werde man dennoch kein Risiko eingehen. Es sei zwar die gleiche Region wie der Bruch, aber nicht dieselbe Stelle. Alles deute im Moment darauf hin, dass es das Hämatom sei, was Riedel die starken Schmerzen bereite.

Laut Lieberknecht noch keine Entscheidung über neue Verträge

Inwieweit die Planungen für die kommende Saison die Aufstellung des SV Darmstadt 98 in den vorerst letzten drei Bundesliga-Spielen beeinflussen, ließ Lieberknecht weitgehend offen. Zwar lasse er sich wie bisher in erster Linie von der Leistung leiten, die ein Spieler in der Trainingswoche gezeigt habe. Aber man gucke auch darauf, wie sich ein Spieler angesichts der veränderten Drucksituation vor und nach dem Abstieg präsentiere.

Auch wenn man die Nicht-Berücksichtigung von Polter und Franjic zuletzt als Indiz für einen bevorstehenden Abschied werten kann - finale Entscheidungen über Abgänge und mögliche Vertragsverlängerungen sind laut Lieberknecht noch nicht gefallen. "Wir wissen allerdings, dass es bei Spielern wie Tim Skarke oder Julian Justvan sehr schwer werden wird, sie für uns zu begeistern", stellte der Coach mit Betonung der guten Leistungen der beiden Leihspieler klar.