Lewandowskis Aussprache mit Bayern-Bossen: "Sauberes Herz"

Nach "komplizierten" Wochen hat sich Robert Lewandowski am Dienstag noch einmal mit den Verantwortlichen des FC Bayern ausgesprochen - und war danach traurig und erleichtert zugleich.

Schon rund um den DFL-Supercup (5:3 in Leipzig) hatte Hasan Salihamidzic ein klärendes Gespräch mit Robert Lewandowski angeregt. "Ich kann nicht nachvollziehen, was er in den letzten Tagen gesagt hat", hatte der Sportvorstand des FC Bayern gesagt, nachdem Lewandowski unter anderem Aussagen der FCB-Bosse als "Bullshit" bezeichnet hatte.

Am Dienstag fand die Aussprache in München statt, und offenbar gingen beide Seiten im Guten auseinander. "Es ist alles okay", berichtete Lewandowski bei "Sky" über sein Gespräch mit Salihamidzic. Der Abschied nach acht Jahren sei "schon traurig, aber ich kann mit sauberem Herzen weitergehen. Ich werde immer dankbar sein. Ich werde nie vergessen, was ich hier bekommen und erlebt habe."

"Die letzten paar Wochen waren für alle ein bisschen kompliziert"

Er habe von allen Geschenke erhalten und sich umgekehrt "bei allen für die Unterstützung bedankt" - dafür, "was sie für mich gemacht haben". Über seinen "Bullshit"-Vorwurf wollte der neue Stürmer des FC Barcelona nicht mehr sprechen. "Die letzten paar Wochen waren für alle ein bisschen kompliziert, das gehört manchmal zum Fußball", meinte Lewandowski nur.

Saison 2001/02: Seuchen- oder Traumsaison? Zum Abschluss der ersten Serie biegt "kicker History" ins 21. Jahrhundert ab, in dem der FC St. Pauli sein Jahrhundertspiel womöglich schon ziemlich zeitig spielte. Und einen wahren Verkaufsschlager auf den Markt brachte. Eine noch mal deutlich spektakulärere Saison legte Bayer 04 Leverkusen hin, wie sich Jens Nowotny erinnert. Doch das Ende einer außergewöhnlichen Spielzeit war bittersüß - von einem solchen kann auch Jürgen Kohler berichten. Saison 1971/72: Finale und Skandale 25.07.2022 Saison 1963/64: Anpfiff für die Bundesliga 18.07.2022 Saison 1991/92: Ost-Teams, Spannung, Bayern-Krise 11.07.2022 Trailer: kicker History 24.06.2022 weitere Podcasts

Salihamidzic, der Lewandowskis Verhalten während der Transferposse nicht nur einmal kritisiert hatte, war ohne große Gefühle in das Gespräch gegangen. "Mal sehen", hatte er der "Bild" gesagt: "Ich bin emotionslos. Mein Papa hat mir beigebracht, dass ich nicht die Tür mit dem Hintern zumachen soll, wenn ich irgendwo weggehe. Er ist gerade auf dem besten Weg dahin. Deswegen glaube ich, dass man sich ein wenig unterhalten sollte."