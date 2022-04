Lewandowski meldet sich schon zurück - Müller fehlt weiterhin

Dem FC Bayern droht kein Ausfall von Robert Lewandowski (33). Zwei Stammspieler fehlten jedoch auch am Mittwoch.

Beste Laune am Samstagabend, nun noch erkältet: Bayerns Offensivspieler Thomas Müller. IMAGO/MIS

Für das Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:1) hatte er sich kurzfristig fit gemeldet, Kingsley Coman merkte man am vergangenen Samstag jedoch an, dass er nicht bei hundert Prozent war.

Die Sprunggelenksprobleme, die die vergangenen beiden Trainingswochen des Franzosen beeinflusst hatten, meldeten sich umgehend zurück, weshalb Coman am Dienstag ganz im Training fehlte und am Mittwoch lediglich individuelle Runden mit Fitnesstrainer Stephan Kerth über die Plätze an der Säbener Straße drehte.

Tolisso arbeitet auf letzten Einsatz im Bayern-Trikot hin

Während Thomas Müller (Erkältung), Dayot Upamecano (Belastungssteuerung) und Bouna Sarr (Patellasehnenprobleme) weiterhin passen mussten, meldete sich Robert Lewandowski nach kurzer Krankheit schon wieder zurück.

Ebenfalls mitmischen durfte wie am Dienstag Corentin Tolisso, dem vor seinem Abschied im Sommer nach auskuriertem Muskelfaserriss doch noch ein letzter Einsatz winkt.