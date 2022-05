Lewandowski-Berater kontert Salihamidzic: "Das würde ich ihnen nicht empfehlen"

Der Poker um Robert Lewandowski geht in die nächste Runde. Nun hat sich der Berater des Polen zu Wort gemeldet und Hasan Salihamidzic gekontert.

"Er hat einen Berater, der ihm den Kopf verdreht, der ihm schon das ganze Jahr den Kopf verdreht hat. Und das ist einfach nicht sauber", sagte Salihamidzic am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" über Lewandowski und Pini Zahavi. Zudem widersprach der Bayern-Sportvorstand den Berichten, wonach der Angreifer vom FCB gar kein konkretes Angebot bekommen haben soll: "Es ist ganz klar, dass er ein Angebot mit der Laufzeit und mit der Summe auf den Weg bekommen hat."

Die Antwort der Gegenseite ließ nicht lange auf sich warten und so schaltete sich Lewandowskis Berater ein. "Natürlich können sie Robert noch ein Jahr behalten, fairerweise hat er Vertrag bis 2023, aber das würde ich ihnen nicht empfehlen. Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte", sagte Zahavi der "Bild". Zudem dementierte der 78-Jährige ein Vertragsangebot für seinen Schützling.

Auch bei Lewandowski war immer mehr herauszulesen, dass er gerne in diesem Sommer etwas Neues machen würde. Des bestätigte nun auch sein Berater. "Er fühlt sich seit Monaten von den Verantwortlichen nicht respektiert, das ist die Wahrheit. Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert", sagte Zahavi. Hintergrund soll sein, dass sich die Bayern um den Dortmunder Stürmer Erling Haaland bemüht haben sollen. Der Norweger wechselt nun zu Manchester City.

Bayern wollen Lewandowski nicht abgeben

Der Poker um den Polen geht also weiter. Aktuell wird er mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Bayern-Verantwortlichen werden aber nicht müde zu betonen, dass Lewandowski seinen Vertrag bis Juni 2023 an der Säbener Straße erfüllen wird. Neben Salihamidzic hatte das auch jüngst Vorstandsboss Oliver Kahn betont. Klar ist auf jeden Fall: Auf die Bayern wartet eine interessante Sommer-Transferperiode.