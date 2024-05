Leverkusens Triumph erfreut Heidenheim und Hoffenheim

Der 1. FC Heidenheim und die TSG Hoffenheim profitieren vom Leverkusener Pokalsieg. Hoffenheim rutscht dadurch in die Europa League und Heidenheim krönt seine Premierensaison mit der Conference-League-Qualifikation.

Seite an Seite nach Europa: Hoffenheim und Heidenheim vertreten die Bundesliga in der Europa- beziehungsweise Conference-League. IMAGO/eu-images

Janik Haberer sorgte am vergangenen Samstag mit seinem späten 2:1 gegen Freiburg nicht nur bei seinem Klub Union Berlin für eine Gefühlsexplosion, sondern auch in Heidenheim. Denn durch die Niederlage der Breisgauer und dem zeitgleichen 4:1 gegen Köln - höchster Bundesliga-Sieg der FCH-Vereinsgeschichte - sprang der Aufsteiger im letzten Moment auf Rang acht. Dieser berechtigt zu den UEFA-Conference-League-Play-offs, sofern der Pokalsieger bereits für den Europapokal qualifiziert ist.

Dementsprechend skandierte Kapitän Patrick Mainka nach Abpfiff: "Jetzt werden wir alle Leverkusen-Ultras. Und dann geht die Reise weiter. Nach Braga, nach Qarabag, nach Europa!" Eine Woche später hatten die selbst ernannten Bayer-Anhänger dann Gewissheit: Wie erwartet schlug Leverkusen im Finale des DFB-Pokals Kaiserslautern (1:0) und krönte damit gleichzeitig Heidenheims Premierensaison in der Bundesliga mit der Teilnahme am europäischen Wettbewerb.

Anfang August kennt Heidenheim seinen Gegner

An den zwei geplanten Trainingslagern in der Sommervorbereitung ändern die Qualifikationspartien zur Conference-League, die am 22. August und 29. August ausgetragen werden, nichts. Auch ein Stadion-Umzug ist nicht notwendig. Ihren Gegner in der Qualifikation erfahren die Ostalbstädter am 5. August.

Dritte Europa-League-Teilnahme für Hoffenheim

Neben Heidenheim profitierte auch die TSG Hoffenheim vom Leverkusener Double. Zwar hatten die Kraichgauer schon in der Vorwoche ihre vierte Europapokal-Teilnahme gefeiert, doch sie wussten nicht, in welchem Wettbewerb sie antreten. Dank der Werkself tritt 1899 als Tabellensiebter zum dritten Mal in der Europa League an.

Bei ihrer Premiere in diesem Wettbewerb war Hoffenheim in der Spielzeit 2017/18 in der Gruppenphase am SC Braga, Ludogorez Rasgrad und Basaksehir Istanbul bereits in der Gruppenphase gescheitert. 2020/21 flog die TSG nach einem 3:3 im Hinspiel und einem 0:2 im Rückspiel gegen Molde in der Zwischenrunde raus.

Auf welche acht Teams Hoffenheim in der Ligaphase - durch die Reform findet nicht mehr die bekannte Gruppenphase statt - trifft, entscheidet sich am 30. August bei der Auslosung. Anschließend findet im übrigen auch die Auslosung der Conference-League-Ligaphase statt, die für Heidenheim relevant sein könnte.