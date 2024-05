Und Leverkusen? Hier möchte man das gebrauchte Spiel gegen Bergamo ausblenden und mit einer souveränen Vorstellung das nationale Double erreichen und die längst erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte krönen. "Wenn nicht Triple, dann Double", so Xhaka. "Wir haben immer noch die Chance, die fast perfekte Saison zu spielen." Xabi Alonso meint: "Was vorbei ist, ist vorbei. Ich habe das Gefühl, dass unser Hunger noch größer geworden ist. Wir müssen den Schmerz nutzen und in Energie verwandeln."