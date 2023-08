Leverkusens Ausrufezeichen - 4:4 in Augsburg - Furioser VfB trifft fünfmal

23 Tore in fünf Partien: Der erste Bundesliga-Samstagnachmittag hatte reichlich Spektakel zu bieten. Die wildeste Fahrt sahen fraglos die Zuschauer in Augsburg.

Wirtz sehenswert: Leverkusen "entzaubert" Leipzig

Ambitionen unterstrichen, Supercup-Sieger "entzaubert": Bayer 04 Leverkusen hat am Samstagnachmittag mit einem euphorisierenden 3:2-Erfolg gegen RB Leipzig gleich für Furore gesorgt. Den Dosenöffner gab Frimpong nach Vorarbeit von Neuzugang Boniface (24.), ehe Tah per Kopf die Zeichen auf Sieg setzte (35.). Vor dem Seitenwechsel brachte Dani Olmo nach einer Raum-Ecke wieder Spannung rein (40.). Im zweiten Abschnitt verwehrte Blaswich zunächst Wirtz sensationell das 3:1 (48.), ehe der Nationalspieler doch sehenswert den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte (64.). Opendas Tor-Premiere in der Bundesliga war letztlich nur Ergebniskosmetik (71.), weil der Belgier eine riesige Doppelchance fahrlässig ausließ (74.).

5:0 zum Start: Guirassy bricht beim VfB den Bann

Der VfB Stuttgart ist nach der schwierigen letzten Saison mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Die Schwaben gewannen ihr Heimspiel gegen den VfL Bochum hochverdient mit 5:0. Die Weichen dafür stellte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß bereits vor der Pause: Guirassy brachte den VfB wuchtig in Führung (18.), ehe Zagadou per Kopf sogar erhöhte (38.). In den letzten Sekunden des ersten Abschnitts ließ Jeong das fast sichere 3:0 liegen (45.+6). Im zweiten Abschnitt war es Silas der mit einem Doppelpack binnen acht Minuten letzte Restzweifel ausräumte (59., 67.). Den Schlusspunkt setzte erneut Torjäger Guirassy (77.).

Cvancara hat beim 4:4 das letzte Wort

Ein wildes erstes Saisonspiel lieferten sich der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach, das letztlich 4:4 endete. Sechs Treffer fielen alleine im ersten Abschnitt: Für die Borussia, die 2:0 und 3:1 führte, trafen Itakura (13.), Neuzugang Cvancara (27.) und Ngoumou, für den FCA Rexhbecaj (29.), Bauer (41.) und Michel per Elfmeter (45.+7). Kurz nach Wiederanpfiff verhinderte Dahmen Augsburgs abermaligen Rückstand (49.). Das vermeintliche Schlusswort gehörte Vargas, der in Minute 76 für eine Gefühlsexplosion bei den Hausherren sorgte - Omlin sah beim strammen Schuss nicht optimal aus. Doch Cvancara schnürte in der siebten Minute der Nachspielzeit passend zu diesem Spiel noch den Doppelpack.

Heidenheims Bundesliga-Premiere misslingt

Am Nachmittag feierte auch der 1. FC Heidenheim seine Premiere als insgesamt 57. Bundesligist - unterlag in Wolfsburg allerdings mit 0:2. Schon nach sechs Minuten sorgte Wind für die frühe Führung, wobei FCH-Keeper Müller keine glückliche Figur machte. Fast eine Kopie - diesmal war Müller ohne Schuld - führte nach 27 Minuten zum 2:0. Zur Pause hätte es noch deutlicher sein können, doch Neuzugang Majer scheiterte an Müller (38.). Nach dem Seitenwechsel schnupperten Maloney (52.) und Sessa (73.) am ersten Heidenheimer Bundesliga-Treffer - ohne Erfolg.

Szalais unglückliches Debüt

Bei einem rein baden-württembergischen Duell behielt der SC Freiburg in Sinsheim die Oberhand. Der Europa-League-Teilnehmer schlug Hoffenheim mit 2:1. Eine bittere Bundesliga-Premiere erlebte TSG-Verteidiger Szalai, dem nach 39 Minuten ein Eigentor unterlief. Noch vor der Pause erhöhte Sallai auf 2:0 (45.+3). Kabak brachte in Minute 50 wieder Spannung rein, ehe Grifo für den Sport-Club den Pfosten traf (60.). Am Ende verpasste vor allem Freiburg einen höheren Startsieg.