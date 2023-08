Krösche bestätigt Angebot für Kolo Muani - noch ist es zu niedrig

Eintracht Frankfurt hat ein Angebot für Randal Kolo Muani vorliegen, was Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag offen bestätigte. Doch das Angebot, sehr wahrscheinlich von Paris Saint-Germain, ist noch nicht gut genug.

Verliert Eintracht Frankfurt - nicht unbedingt gewollt - noch seinen besten Stürmer? "Er spielt heute, das ist das Wichtigste", sagte Sportvorstand Markus Krösche vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 zum Bundesliga-Auftakt bei DAZN über Randal Kolo Muani, der den Verein noch verlassen könnte.

Die SGE, stellvertretend Krösche, hat nicht das "Ziel, ihn zu verkaufen". Dass es aber einen Verein gibt, der das Ziel hat, den 24-Jährigen zu kaufen, bestätigte der Sportvorstand: "Es ist Interesse da von einem Klub" - den Krösche nicht nennt. Doch es wird sich um Paris Saint-Germain handeln, das laut "Bild" bereits 65 Millionen Euro geboten hat.

"Es gibt ein Angebot, ja", wurde Krösche konkreter, ohne jedoch Zahlen in den Mund nehmen zu wollen. "Es macht keinen Sinn, über Zahlen zu sprechen", blockte der 42-Jährige ab, um dennoch anzumerken, dass die bisherige Zahl noch wachsen muss: "Das Angebot entspricht nicht unseren Erwartungen."

Noch immer, so sind auch die kicker-Informationen, wollen die Eintracht-Verantwortlichen 100 Millionen Euro für den Vizeweltmeister einstreichen - mit den angeblich gebotenen 65 Millionen ist der französische Meister da noch ein ganzes Stück entfernt. "Ich würde mal abwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Es sind ja nicht mehr so viele Wochen", beschwichtigt Krösche, der guter Dinge zu sein scheint. Weil Frankfurt seinen Torgaranten ja eigentlich gar nicht abgeben will.

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich schließt das Transferfenster am 1. September.