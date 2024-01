Leverkusen reagiert auf Boniface-Verletzung und leiht Borja Iglesias aus

Bayer 04 Leverkusen hat den gewünschten Ersatz für den verletzten Mittelstürmer Victor Boniface verpflichtet: Der Tabellenführer leiht Borja Iglesias von Real Betis inklusive Kaufoption aus.

Nach der Verletzung von Victor Boniface Anfang Januar war klar, dass Bayer 04 auf der Position des Mittelstürmers nachlegen muss. Zwei Wochen nach der Hiobsbotschaft, dass der Torjäger bis Anfang April ausfallen würde, hat der Tabellenführer den Ersatz unter Vertrag genommen: Borja Iglesias (31) von Real Betis.

"Er ist körperlich stark, macht viele Bälle fest, agiert kombinationssicher, scheut keinen Zweikampf und hat einen guten Torabschluss. Mit ihm haben wir die notwendige Option im Angriff, um unseren Weg erfolgreich weiterzugehen“ , erklärte Geschäftsführer Simon Rolfes bei der Bekanntgabe des Transfers am Samstag.

Der Wechsel erfolgt auf Leihbasis bis zum Saisonende. Und da es Betis darum geht, das Gehalt von zwei Millionen Euro netto des Großverdieners, der nur Reservist ist, einzusparen, soll Bayer nur eine Leihgebühr, die knapp unter einer Million Euro liegt, zahlen müssen. Darüber hinaus sicherte sich der Klub eine Kaufoption für den zweimaligen spanischen Nationalspieler, für deren Aktivierung der Europa-League-Teilnehmer nach übereinstimmenden Berichten eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro überweisen müsste.

Boniface-Ersatz und Schick-Alternative

"Das ist wirklich eine fantastische Herausforderung für mich. Die Mannschaft sorgt momentan auch in Spanien für Furore, viele schauen dort auf das Team, das derzeit ein wirklich beeindruckendes Bild abgibt", erklärte Borja Iglesias nach seiner Vertragsunterschrift, der als Alternative zu Patrik Schick fungieren soll. Der tschechische Nationalstürmer war bis dahin der letzte verbliebene einsatzfähige Mittelstürmer des Werksklubs, hinter dessen dauerhafter Einsatzfähigkeit aufgrund seiner zuletzt einjährigen Pause und seiner Verletzungshistorie zumindest ein kleines Fragezeichen steht.

Mit Borja Iglesisas hat sich Bayer einen Wandspieler gesichert, der in den drei vergangenen Spielzeiten mit einer jeweils zweistelligen Trefferzahl in La Liga (15, 10, 11) seine Abschlussqualitäten unter Beweis gestellt hat. Nervenstärke hatte der Angreifer bereits im Herbst 2021 im direkten Duell mit seinem jetzt neuen Klub bewiesen, als er in der Gruppenphase der Europa League beim 1:1 in Sevilla per Strafstoß zur Führung der Gastgeber traf. Damals bewerte der kicker seine Leistung mit einer 3, im Rückspiel bei der 0:4-Niederlage in Leverkusen erhielt er, als einzige Spitze im 4-2-3-1 eingesetzt, eine 4,5.

In der laufenden Spielzeit hatte der Spanier allerdings seinen Stammplatz bei Real Betis verloren und in elf Einsätzen (davon nur vier in der Startelf) keinen Treffer erzielt. In Leverkusen soll Borja Iglesias jetzt zu alter Form und Torgefährlichkeit zurückfinden und als wichtige Alternative Bayer damit helfen, zumindest einen von drei möglichen Titeln (Liga, Pokal, Europa League) zu gewinnen.