Adduktoren-Operation! Boniface fehlt bis Anfang April

Was für ein Tiefschlag für Bayer 04: Victor Boniface muss sich wegen einer Muskel-Sehnenverletzung einer Adduktoren-Operation unterziehen. Der Mittelstürmer, der sich die Verletzung im Trainingslager der nigerianischen Nationalmannschaft bei der Vorbereitung auf den Afrika-Cup zugezogen hatte, fällt damit bis Anfang April aus.

Dass es sich nicht um eine leichte Verletzung handelt, lag auf der Hand, als der nigerianische Verband Victor Boniface am Montag aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft in Dubai auf die Rückreise nach Deutschland schickte. Am Dienstag ergab dann eine MRT-Untersuchung in Köln, dass es den Mittelstürmer noch viel schlimmer erwischt hat, als es erste Meldungen aus dem nigerianischen Lager vermuten ließen. Diese hatten über eine sechswöchige Pause spekuliert.

Doch der 23- Jährige hat tatsächlich eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich erlitten und muss in den kommenden Tagen operiert werden. Sein Arbeitgeber geht davon aus, dass Boniface "voraussichtlich Anfang April wieder in den Kader von Bayer 04 zurückkehren könnte". Könnte.

Boniface hatte sich am Samstag beim Training der nigerianischen Nationalmannschaft verletzt und seitdem über Schmerzen im Bereich der Leiste und der Bauchmuskulatur geklagt. Nach einer Untersuchung im Trainingslager der Super Eagles in Dubai am Montag stand bereits fest, dass der 23- Jährige nicht am Afrika-Cup teilnehmen kann. Am Dienstag traf der Angreifer dann in Leverkusen ein. Nach der genauen Diagnostik erfolgte das niederschmetternde Ergebnis brachte.

Mit Boniface, der in 16 Ligaspielen zehnmal traf und damit in der Torschützenliste auf Platz 4 rangiert, fällt nicht nur Bayers bester Torschütze aus, sondern auch der beste Scorer der Werkself. Mit acht Torvorlagen und damit insgesamt 18 Scorerpunkten liegt er im Liga-Ranking auf Platz 3. Einzig Münchens Harry Kane (26) und Stuttgarts Serhou Guirassy (20) sammelten mehr Torbeteiligungen.

Bayers Hoffnungen liegen nun auf Schick

Aufgrund Bonifaces Ausfall liegen jetzt alle Hoffnungen im Sturmzentrum auf Torjäger Patrik Schick, der sich kurz vor Weihnachten nach einer fast einjährigen Pause eindrucksvoll zurückgemeldet hatte. Nach Bonifaces Verletzung müsste der tschechische Nationalspieler Stand jetzt noch länger als ursprünglich geplant die Rolle im Angriffszentrum alleine ausfüllen. Doch angesichts der langen Ausfallzeit ist davon auszugehen, dass Bayer seine Bemühungen um eine neue Offensivkraft im Winter forcieren wird.