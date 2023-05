Leverkusen oder Wolfsburg? Helmes: "Beide gewinnen nicht"

Platz 6 oder 7? Sicher in Europa dabei oder angewiesen auf den Pokalerfolg von RB Leipzig? Für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg geht es am letzten Spieltag im Fernduell um viel. Eine Einschätzung von Patrick Helmes, der für beide Klubs spielte - und sie als TV-Experte durch die kommende Saison begleiten könnte.

Fußball-Deutschland blickt am Samstag nach Köln und Dortmund, wo die Deutsche Meisterschaft entschieden wird. Patrick Helmes wird jedoch auch ein Auge auf die Spiele in Bochum und Wolfsburg werfen. Ex-Klub Leverkusen tritt beim Abstiegskandidaten in Bochum an, um Platz 6 zu verteidigen und im nächsten Jahr sicher international dabei zu sein, Ex-Klub Wolfsburg will gegen Hertha BSC mindestens Platz 7 festigen, um im Fall des Leipziger Pokalsieges ebenso das Europa-Ticket, dann für die Conference-League-Play-offs, zu buchen. Wer setzt sich durch in diesem Fernduell, in das Eintracht Frankfurt als Außenseiter auch noch eingreifen könnte?

Helmes erwartet zwei schwere Aufgaben

Helmes legt sich fest: "Bayer und der VfL gewinnen ihre Spiele am Samstag nicht, spielen nur unentschieden - an den Tabellenplätzen ändert sich nichts mehr." Die Aufgaben sind in den Augen des 39-Jährigen, der mittlerweile seinen Heimatklub Sportfreunde Siegen in der Oberliga Westfalen trainiert, alles andere als einfach. "In Bochum ist es brutal zu bestehen", glaubt der frühere Stürmer, "für den VfL geht es im Abstiegskampf um alles oder nichts." Und für Wolfsburg sei es alles andere als ein Geschenk, dass der Gegner bereits abgestiegen ist. "Hertha ist jetzt extrem gefährlich. Die hatten das ganze Jahr Druck, der ist nun das erste Mal weg. Der Klub muss jetzt mit dem Abstieg leben, die Spieler werden sich zeigen wollen, sie können trotz der Enttäuschung befreit aufspielen."

Die Chance, hier einen internationalen Titel zu holen, ist da. Patrick Helmes

Doch wie lohnenswert ist es überhaupt, für die Conference League zu kämpfen? Ein Wettbewerb, der an Standorten wie Leverkusen und Wolfsburg nicht automatisch die Stadien füllt. Helmes kennt sich bestens aus, arbeitet für RTL+ als Europa- und Conference-League-Experte. "Internationaler Wettbewerb ist internationaler Wettbewerb. Natürlich ist der Zuspruch bei Klubs wie Köln oder Union erst einmal höher, aber je weiter man kommt, desto interessanter wird es. Die Chance, hier einen internationalen Titel zu holen, ist da." Und würde für beide Klubs nach einer jeweils nicht ganz einfachen Saison ein Happy End bedeuten.

"Bayer hätte eigentlich einen Kader, um um Platz 1 mitzuspielen. Aber so, wie die Saison lief, wäre der sechste Rang etwas, womit man zufrieden sein muss", sagt Helmes, der Wolfsburg berechtigterweise auf Platz 7 sähe. "Der VfL dümpelt seit Wochen meistens zwischen Rang 7 und 10 herum. Die sechs Teams vor dem VfL haben noch mal ein anderes Level." Was Leverkusen am Samstag erst einmal beweisen muss.