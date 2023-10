Leverkusen geht mit einer Menge Selbstvertrauen in die Partie, wettbewerbsübergreifend feierte das Team von Xabi Alonso sieben Siege in Folge. Am gestrigen Samstag schob sich dennoch Bayern München (23 Punkte) in der Bundesliga-Tabelle vor die Werkself (22 Punkte). Leverkusen benötigt einen Sieg gegen Freiburg, um die Tabellenführung zu verteidigen.