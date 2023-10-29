29
B04
SCF
|Platz
|Verein
|Spiele
|Diff.
|Pkt.
|1
|Bayern
|9
|27
|23
|2
|Leverkusen
|9
|18
|23
|3
|Stuttgart
|9
|16
|21
|—
|7
|Frankfurt
|9
|3
|14
|—
|8
|Freiburg
|9
|-5
|14
|—
|9
|Wolfsburg
|9
|-1
|12
Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz
Reservebank:
Kovar (Tor), Hincapie, Stanisic, Amiri, Andrich, Adli, Hlozek, Schick, Tella
Trainer:
Alonso Olano
Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler - Höfler, Doan, M. Eggestein, Röhl, Grifo - Höler
Reservebank:
F. Müller (Tor), Gulde, Makengo, K. Schmidt, Rüdlin, Weißhaupt, Adamu, Gregoritsch
Trainer:
Streich