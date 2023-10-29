Bundesliga

Bundesliga Liveticker

Bundesliga 2023/24, 9. Spieltag
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
2. Platz
0
:
0
-
:
-
SC Freiburg
Freiburg
8. Platz

29

17:43 - 14. Spielminute

Gelbe Karte (Freiburg)
Kübler
Freiburg

B04

SCF

28'
Auf der anderen Seite geht es direkt weiter. Boniface wird beim Abschluss abgeblockt, die anschließende Ecke auf den ersten Pfosten wird von zwei Freiburgern knapp über das Tor gelenkt.
27'
Erster Abschluss für Freiburg. Für kurze Zeit kann sich der Sport-Club im Angriffsdrittel festsetzen, nach einem Einwurf kommt Höler zum Abschluss. Sein flacher Schuss wird aber von Hradecky entschärft.
23'
Wirtz und Hofmann wollen sich per Doppelpass in den Strafraum kombinieren, werden aber abgeblockt. Mit der Hand, wie Witz reklamiert? Der Ball ging aber gegen den Bauch von Höfler, richtigerweise wird das Spiel fortgesetzt.
21'
4:0 Ecken, knapp 80 Prozent Ballbesitz für die Werkself, nur die klaren Torchancen fehlen. Ansonsten hat Bayer 04 das Geschehen aber in den ersten 20 Minuten im Griff.
19'
Frimpong zieht mit seiner Geschwindigkeit in den Strafraum, schlägt einen Haken und bringt die Kugel hoch in den Fünfer. Ein Freiburger Kopf ist dazwischen, Palacios' Schuss aus der zweiten Reihe geht deutlich über das Tor.
19'
Die Gäste aus Freiburg können kaum für Entlastung sorgen - stehen dafür defensiv aber sehr diszipliniert. Wirkliche Chancen gab es mit Ausnahme von Xhaka in der ersten Minute für die Werkself nicht.
17'
Grimaldo kommt im Strafraum zu Fall, doch Schiedsrichter Siebert winkt sofort ab. Da war kein Foul zu sehen, weiter geht's.
15'
Grimaldo haut den Ball aus sehr spitzem Winkel aber weit übers Tor. Keine Gefahr für Freiburg.
14'
Lukas Kübler Gelbe Karte (Freiburg)
Kübler
Kübler hält Frimpon an der Strafraumkante fest, der Leverkusener kommt zu Fall. Das gibt Freistoß fast von der Torauslinie.
13'
Der Sport-Club versucht sich etwas zu befreien, eine ungenaue Annahme springt Sildillia aber zu weit weg, anschlie0end kommt er zu spät gegen Palacios. Freistoß.
11'
Die Hausherren spielen sich auf der rechten Seite durch, Hofmann kommt bis zur Grundlinie durch. Seine Flanke rutscht ihm aber über den Schlappen und geht ins Toraus.
9'
Die Gäste aus dem Breisgau stehen kompakt in der eigenen Hälfte, die Defensive hat bislang klar Vorrang bei der Streich-Elf. Leverkusen spielt geduldig mit viel Ball- und Passsicherheit.
7'
Boniface setzt sich im Sechzehner mit zwei Übersteigern und einem Haken gut durch, sein Abschluss wird abgeblockt. Nächste Ecke Leverkusen.
5'
Freiburg stellt sich in den Anfangsminuten in einem 4-1-4-1 mit Höfler als einzige Sechs auf.
4'
In den ersten Minuten übernimmt Bayer 04 direkt die Kontrolle. Die erste Ecke der Partie bringt aber noch nichts ein.
1'
Das geht gut los für die Hausherren. Xhaka hat zu viel Platz im Zentrum und der Leverkusener zieht aus knapp 30 Metern ab - der Ball fliegt knapp rechts am Tor vorbei.
Anpfiff
17:26 Uhr
Der Blick in die Statistiken spricht übrigens für Leverkusen. Aus 48 direkten Duellen (46-mal Bundesliga und zweimal DFB-Pokal) ging die Werkself 21-mal als Sieger hervor. Freiburg gewann nur 13-mal bei 14 Remis.
17:21 Uhr
Offen ist noch, mit welchem System Streich in das Spiel gegen die offensiv ausgerichteten Leverkusener gehen wird. Denkbar ist auch ein 4-3-3 oder ein 4-1-4-1. Sicher ist laut Streich nur: "Das wird ein extrem schweres Spiel, da heißt es leiden, leiden, leiden."
17:10 Uhr
Christian Streich ist auf der anderen Seite dagegen zu einigen Veränderungen gezwungen. Philipp (Schultereckgelenksprengung) und Sallai (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fallen nach der Europa League unter der Woche (3:1 gegen Backa Topola), dafür stürmt Höler und auch der 21-jährige Röhl rückt in die Startelf. Im Vergleich zum EL-Spiel ersetzen zudem Kübler Weißhaupt und Sildillia Gulde.
17:05 Uhr
Entsprechend hat Trainer Xabi Alonso wenig Gründe, seine Startelf grundlegend zu überarbeiten. Unter der Woche in der Europa League (5:1 gegen Qarabag Agdam) rotierte der Spanier noch durch, nun steht die vermeintliche Top-Elf auf dem Feld. Im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel vor einer Woche (2:1) kehrt Kossounou für Stanisic zurück in die erste Elf, Wirtz startet für Adli.
17:00 Uhr
Christian Streich
Leverkusen geht mit einer Menge Selbstvertrauen in die Partie, wettbewerbsübergreifend feierte das Team von Xabi Alonso sieben Siege in Folge. Am gestrigen Samstag schob sich dennoch Bayern München (23 Punkte) in der Bundesliga-Tabelle vor die Werkself (22 Punkte). Leverkusen benötigt einen Sieg gegen Freiburg, um die Tabellenführung zu verteidigen.
16:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen hat seine letzten vier Bundesliga-Partien allesamt gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg gegen den SC Freiburg will die Werkself die Tabellenführung verteidigen. Anstoß der Partie ist um 17.30 Uhr.

Liveanimation

Tabelle

Platz Verein Spiele Diff. Pkt.
1 Bayern München Bayern 9 27 23
2 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 9 18 23
3 VfB Stuttgart Stuttgart 9 16 21
7 Eintracht Frankfurt Frankfurt 9 3 14
8 SC Freiburg Freiburg 9 -5 14
9 VfL Wolfsburg Wolfsburg 9 -1 12
Tabelle 9. Spieltag

Begegnungen

Leverkusen
Leverkusen
0
:
0
-
:
-
Freiburg
Freiburg

Statistiken

8
Torschüsse
1
244
gespielte Pässe
60
91%
Passquote
67%
80%
Ballbesitz
20%
Alle Spieldaten

Aufstellung

Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

Reservebank:
Kovar (Tor), Hincapie, Stanisic, Amiri, Andrich, Adli, Hlozek, Schick, Tella

Trainer:
Alonso Olano

Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler - Höfler, Doan, M. Eggestein, Röhl, Grifo - Höler

Reservebank:
F. Müller (Tor), Gulde, Makengo, K. Schmidt, Rüdlin, Weißhaupt, Adamu, Gregoritsch

Trainer:
Streich

Taktische Aufstellung

Bilder

Christian Streich
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