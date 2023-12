Beide Teams waren unter der Woche europäisch unterwegs. Während Leverkusen Molde FK in der Europa League klar mit 5:1 besiegte, verlor Frankfurt in der Conference League mit 0:2 beim FC Aberdeen. Die Hessen hatten dafür zuvor in der Bundesliga dem FC Bayern eine satte 1:5-Niederlage beigebracht. Bayer 04 war beim VfB Stuttgart nicht über ein 1:1 hinausgekommen.