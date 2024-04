Leverkusen beendet auch Comans einmalige Serie

Bayer 04 Leverkusen hat die lange Titelserie des FC Bayern beendet - und damit auch eine ganz besondere von Kingsley Coman, der ein Wochenende zum Vergessen erlebte.

Wie viel kann an einem Wochenende wohl schiefgehen? Frei nach "Murphy's law" alles, was eben nur schiefgehen kann. Kingsley Coman jedenfalls wird das vergangene in überaus schlechter Erinnerung behalten. Einerseits verletzte sich Bayerns Flügelflitzer im Heimspiel gegen Köln (2:0) erneut schwerer, andererseits riss eine Serie, die ihn seit seiner ersten Profi-Saison begleitete.

Coman kennt es nämlich gar nicht, wenn er am Ende einer Spielzeit nicht die Meister-Trophäe in die Höhe reckt. In bislang elf Saisons als Profi wurde ihm dieses Vergnügen immer gewährt. In seinen ersten beiden Profi-Spielzeiten mit PSG wurde Coman direkt Meister, auch wenn sein Einfluss angesichts von drei Joker-Einsätzen (39 Minuten gesamt) in den Saisons 2012/13 und 2013/14 recht überschaubar war.

Es folgte der Wechsel in die nächste große Liga - und auch in Italien wurde Coman mit Juventus 2014/15 direkt Meister. Auf dem Weg zum Scudetto steuerte der Flügelflitzer in 14 Serie-A-Spielen immerhin zwei Vorlagen bei.

Weil Coman in der darauffolgenden Saison das erste Serie-A-Spiel gegen Udinese Calcio noch mitmachte und anschließend an die Bayern verliehen wurde, durfte er sich am Ende der Spielzeit 2015/16 sogar italienischer und Deutscher Meister nennen. Coman blieb auch nach Ende seiner Leihe im Juli 2017 in München und war Teil der bemerkenswerten Bayern-Titelserie.

Größter Einfluss in der Saison 2020/21

Den größten Einfluss hatte der Siegtorschütze des Champions-League-Finals 2020 in der Saison 2020/21, als er 29 Ligaspiele für den deutschen Rekordmeister bestritt und 17 Scorerpunkte (fünf Tore, zwölf Assists) beisteuerte. Die Bayern wurden mit großem Abstand Deutscher Meister und lagen am Ende 26 Punkte vor dem Sechsten aus Leverkusen.

Nun hat die Werkself den Spieß umgedreht. Durch das 5:0 im Heimspiel gegen Bremen liegt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, mit dem Coman in München noch zusammenspielte, 16 Punkte und damit uneinholbar vorne. Schon in der Saison 2024/25 werden Bayern und Coman zum Gegenschlag ausholen sowie eine neue Serie starten wollen.