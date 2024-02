Leitl zum bevorstehenden Köhn-Abgang: "Das ist nur schwer zu akzeptieren"

Die Vorfreude auf das Spiel am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Hamburger SV ist groß bei Hannover 96. "Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gut in die Rückrunde gestartet sind, zwei Traditionsklubs, dazu kommt ausverkauftes Stadion", zählt Stefan Leitl auf.

Aber die Vorfreude auf das Nord-Derby ist trotzdem getrübt beim Trainer von Hannover 96, denn kurzfristig bricht den Niedersachsen ein ganz wichtiger Spieler weg: Derrick Köhn. Der Linksverteidiger ist nach Istanbul geflogen, wird dort zukünftig für den Traditionsklub Galatasary auflaufen. Möglich ist dieser Wechsel nur, weil das Transferfenster in der Türkei noch offen ist.

Er hat es sich verdient, weil er bei uns eine tolle Entwicklung genommen hat in den vergangenen eineinhalb Jahren Stefan Leitl über Derrick Köhn

Offiziell bestätigt ist der Wechsel von Köhn zwar noch nicht, aber das ist nur noch eine Formalie. "Es ist grundsätzlich eine Auszeichnung, dass Derrick dieses Angebot hat von einem Klub, der wahrscheinlich nächstes Jahr in der Champions League antreten wird und in diesem Jahr um die Meisterschaft spielt", sagt Leitl, "er hat es sich verdient, weil er bei uns eine tolle Entwicklung genommen hat in den vergangenen eineinhalb Jahren." Köhn wechselte im Sommer 2022 vom niederländischen Klub Willem II Tillburg nach Hannover. Der gebürtige Hamburger zählte bei 96 zum Stammpersonal. "Sportlich ist sein Wechsel für uns ein herber Verlust. Es wiegt schwer und ist nur schwer zu akzeptieren", erzählt Leitl. Aber mehr als drei Millionen Ablöse sind eben auch eine Summe, die 96 nicht oft generieren kann.

Leitl bricht damit für die Partie in Hamburg die linke Hälfte seiner Viererkette weg. Innenverteidiger Marcel Halstenberg ist nach seiner Roten Karte wegen einer Tätlichkeit aus dem Spiel gegen Hansa Rostock am vergangenen Sonntag für zwei Partien gesperrt. Seinen Platz wird voraussichtlich Bright Arrey-Mbi einnehmen. Für Köhn wird Jannik Dehm in die Startformation befördert. Leitl dazu: "Mir geht vieles durch den Kopf. Aber es ist naheliegend, dass Jannik Dehm in die Mannschaft kommt. Es gilt für uns, gute Lösungen zu finden, um beim HSV zu bestehen. Wir müssen das Beste daraus machen."

Klatsche im Vorjahr - Teuchert Startelf-Kandidat

Befürchtungen, dass 96 so untergehen könnte wie in der vergangenen Saison, hat Leitl trotzdem nicht. "Wir sind gut vorbereitet und bereit für dieses Spiel." Im Vorjahr unterlagen die Hannoveraner in Hamburg mit 1:6. "Aber es muss schon alles passen, wenn wir etwas mitnehmen wollen. Wir brauchen uns aber nicht nur nach dem HSV zu richten." In der Rückrunde hat 96 aus drei Spielen sieben Zähler geholt.

Hinten muss Leitl etwas ändern, möglicherweise tauscht er am Freitag aber auch im Offensivbereich. Top-Torjäger Cedric Teuchert, der nach seiner langen Verletzungspause zuletzt nur auf der Bank gesessen hatte, drängt in die Startelf. Leitl: "Es ist sicherlich eine Option, ihn zu bringen. Er ist deutlich weiter und frischer."