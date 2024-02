Leitl kritisch: "Haben zu keiner Zeit an die Leistung der letzten Wochen angeknüpft"

Ausgerechnet beim Tabellenletzten endet die Siegesserie von Hannover 96. Trainer Stefan Leitl ärgert sich über eine "unnötige" Niederlage. Einer seiner Spieler befindet sich zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus.

Hannover 96 hat im Kampf um die Aufstiegsplätze einen herben Rückschlag erlitten. Nach zuletzt vier Siegen in Serie unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück 0:1. Es war die erste Niederlage in diesem Jahr. 96 verpasste damit am Samstag den Sprung auf Rang drei. Der HSV kann seinen Vorsprung auf die Niedersachsen damit beim Debüt von Trainer Steffen Baumgart am Sonntag auf vier Punkte vergrößern.

Osnabrück hielt von Beginn an gut dagegen. Hannover wurde erst in der zweiten Halbzeit ein wenig gefährlicher, leistete sich dann aber einen kollektiven defensiven Blackout: Nach einer Ecke von Dave Gnaase wehrte Torhüter Ron-Robert Zieler zunächst einen Kopfball von Maxwell Gyamfi ab. Doch der Ball landete bei Robert Tesche, der Erik Engelhardt fand. Dieser musste aus kurzer Distanz nur noch einköpfen (61.). Anschließend war 96 offensiv zu harmlos.

"Wir haben heute viel vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Es hat in allen Spielphasen an der Intensität gefehlt, für die wir bekannt sind", sagte 96-Cheftrainer Stefan Leitl und ging in die Analyse: "In der ersten Hälfte hatten wir Kontrolle, aber keine besonders gefährlichen Aktionen. Letztendlich haben wir uns auf ihr Spiel eingelassen und verlieren unnötig mit 0:1, weil wir zu keiner Zeit an die Leistung der letzten Wochen angeknüpft haben." Hannover müsse in jedem Spiel an sein Limit kommen: "Ich habe immer von kontinuierlichen Punkten gesprochen. Das war heute möglich, ist uns aber nicht gelungen", haderte der Coach.

Zieler: "Die Mannschaft ist gefestigt"

96-Kapitän Ron-Robert Zieler sah es genauso: "Wir haben heute nicht auf den Platz bekommen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Gerade die erste Hälfte war alles andere als gut", monierte der 35-Jährige. Die spielentscheidende Aktion beschrieb er so: "In der Szene beim Gegentor haben wir versäumt, den Gegner im Auge zu behalten. So konnte er den Ball komplett blank einnicken." Die Niederlage sei "ärgerlich, weil uns die drei Punkte sehr gutgetan hätten", sagte Zieler, sah jedoch nicht komplett schwarz: "Aber die Mannschaft ist gefestigt, wir müssen einfach weitermachen, unsere Schlüsse aus dem Spiel ziehen und daran ansetzen, was uns die letzten Wochen ausgezeichnet hat."

Wie schlimm sich Nicolo Tresoldi bei einem Zusammenprall in der 30. Minute am Kopf verletzt hat, blieb zunächst offen. 96 teilte kurz nach dem Spiel mit, dass sich der 19-jährige Stürmer zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus befindet.