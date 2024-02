Leitl: "Jeder hat sein Ego in die Hosentasche zu packen"

Die Rückrunde lief für Hannover 96 mit vier Punkten aus zwei Spielen ordentlich an. Alle Spieler sind fit vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Hansa Rostock. Das bedeutet aber auch, dass Top-Torschütze Cedric Teuchert wieder auf der Bank Platz nehmen muss.

Presseprecher Christoph Heckmann hatte extra nachgeguckt: Im Mai 2008 hatte Hannover 96 zum vorläufig letzten Mal daheim gegen Hansa Rostock drei Punkte geholt. Zeit, mal wieder gegen die Mannschaft von der Ostsee zu gewinnen, meint 96-Trainer Stefan Leitl: "Wir haben ein schöne Heimserie, wollen diese fortführen und auch im achten Heimspiel hintereinander ungeschlagen bleiben. Das ist klar. Und mein Gefühl ist gut. Drei Punkte sind das absolute Ziel." Vor einer Woche besiegte 96 auf eigenem Platz den 1. FC Nürnberg mit 3:0.

Leitl erwartet "schwere, aber machbare Aufgabe"

Leitl weiß, dass die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Rostock in der Heinz von Heiden Arena "ein Geduldsspiel" werden kann. "Es wird eine schwere, aber machbare Aufgabe. Ich erwarte eine sehr kompakte Mannschaft." Rostock gewann zuletzt auch (2:1 gegen die SV Elversberg), steht aber immer noch auf dem vorletzten Tabellenplatz, während die Hannoveraner auf Rang 6 geklettert sind.

Gut für 96: Alle Spieler sind fit. Auch Top-Torjäger Cedric Teuchert, der allerdings nicht zur Startformation gehören wird. "Das kann ich ausschließen", sagte Leitl auf Nachfrage. "Ich war gegen Nürnberg sehr zufrieden mit Havard Nielsen und Nicolo Tresoldi." Nielsen traf im Duell mit den Franken sogar doppelt. "Es gibt wenig Anlass, die Mannschaft zu verändern. Stand heute spricht nichts dagegen, diese Formation wieder aufs Feld zu bringen", meint der Coach.

Teuchert, der gegen Nürnberg für den Treffer zum 3:0-Endstand sorgte, wisse, dass er nach seiner langen Ausfallzeit "noch ein paar Tage braucht". Wichtig sei, so Leitl, dass der Stürmer bei 96 geblieben ist. Teuchert hatte in der Winterpause ein lukratives Angebot aus der amerikanischen Liga auf dem Tisch, entschied sich aber dafür, in Hannover zu bleiben. Leitl dazu: "Wir sind ein Team. Und jeder hat sein Ego in die Hosentasche zu packen. Es geht darum, Spiele zu gewinnen."

Leitl möchte Kind-Aussagen "nicht kommentieren"

Und das hat in der Vorwoche gegen Nürnberg gut funktioniert. Auch 96-Boss Martin Kind scheint nach dem Erfolg gegen Nürnberg wieder bessere Laune zu haben. "Aber ein Sonnenstrahl sei noch kein Sommer", sagte der 79-Jährige in dieser Woche der "Neuen Presse Hannover". "Was soll ich dazu sagen", fragte Leitl, als er in der Pressekonferenz am Freitag auf die Kind-Aussage angesprochen wurde. "Für mich ist wichtig, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Das sehe ich und ich sehe, dass die Jungs Bock haben. Alles andere möchte ich nicht kommentieren."

Gunnar Meggers