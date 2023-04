Leipziger Trainingsstart ohne Laimer und Forsberg - Nkunku mischt wieder mit

Vor dem Duell gegen den FC Augsburg ist RB Leipzig ohne Konrad Laimer und Emil Forsberg in die verkürzte Trainingswoche gestartet. Wieder mit dabei war dafür der beste Torschütze.

Vor rund 700 Besuchern im voll besetzten Amateurstadion startete RB Leipzig am Dienstag in die Trainingswoche. Die Hoffnung von Trainer Marco Rose, bis auf die Langzeitverletzten Peter Gulacsi und Xaver Schlager endlich einmal den kompletten Kader begrüßen zu können, erfüllte sich jedoch nicht.

Emil Forsberg und Konrad Laimer meldeten sich krankheitsbedingt ab, die beiden Mittelfeldspieler wurden nach Klubangaben über die Osterfeiertage von Infekten ausgebremst. Verteidiger Mohamed Simakan trainierte aus Gründen der Belastungssteuerung nur individuell, ebenso Stürmer Yussuf Poulsen (Wadenprellung).

Nkunku wieder voll im Teamtraining

Dagegen mischte Christopher Nkunku wieder voll im Kreis der Teamkollegen mit. Rose hatte auf den französischen Topscorer am Samstag beim 1:0-Sieg bei Hertha BSC verzichtet, weil er ihn nach auskuriertem Muskelfaserriss nicht zu früh wieder einem Wettkampf aussetzen wollte. "Wir haben es gemeinsam entschieden. Er war auch der Meinung, dass es Sinn macht, lieber noch ein gutes Training zu bekommen und eine Woche mit der Mannschaft zu arbeiten", betonte der Trainer danach.

Fürs Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Nkunku nach dann sechswöchiger Verletzungspause wieder fest eingeplant. Der Franzose ist noch immer mit zwölf Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft.

Mittelfeldspieler Schlager, der sich am 3. März bei der 1:2-Niederlage in Dortmund eine schwere Syndesmoseverletzung zugezogen hatte und operiert werden musste, wird in dieser Woche zur Reha in Leipzig erwartet. Möglicherweise ist der Österreicher zum Saisonende noch eine Alternative.