Münchener Machtdemonstration: Leipzig im eigenen Stadion chancenlos

Ab der ersten Minute ließ Bayern München in Leipzig keine Zweifel aufkommen, wer die Partie zum Abschluss des 5. Spieltags für sich entscheiden würde. Vor allem das Angriffsduo Schüller-Damnjanovic konnte glänzen.

Bayern-Coach Alexander Straus änderte seine Anfangsformation nach dem 0:0 gegen Eintracht Frankfurt nur auf einer Position, Bühl musste in der Dreierreihe des 4-2-3-1 der Münchenerinnen für Damnjanovic weichen und nahm stattdessen auf der Bank Platz.

Leipzigs Trainer Saban Uzun sah trotz der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg keinen Grund zu Veränderungen und schickte dieselbe Elf ins Rennen.

Frühes Powerplay der Münchenerinnen

Die Favoritinnen aus München begannen schwungvoll: Schon in der 3. Minute hatte Schüller erstmals die Führung auf dem Fuß, chippte aber links am Tor vorbei, kurz darauf krachte eine Volley-Abnahme der Angreiferin aus kurzer Distanz an die Latte (6.). Leipzig hatte in den ersten Minuten nichts entgegenzusetzen, schließlich belohnten sich die Bayern für das frühe Powerplay: Hipp klärte nach Flanke von Dallmann direkt vor die Füße von Gwinn, die das Spielgerät humorlos ins linke Eck drosch (8.).

München drückte aber weiter aufs Gaspedal und erhöhte nur sechs Minuten später: Querpass Schüller, Damnjanovic hielt den Fuß hin - so einfach hebelten die Gäste die RB Defensive zum 2:0 aus. Die Gastgeberinnen aus Sachsen fanden auch in der Folge einfach nicht ins Spiel und hatten Glück, das Bayern einen Gang zurückschaltete. Kurz vor der Pause erhöhten die Gäste dann doch noch: RB-Keeperin Herzog bot Damnjanovic die kurze Ecke an, die Stürmerin bedankte sich und schnürte den Doppelpack (42.). Mit dem hochverdienten 3:0 ging es in die Pause.

Bayern verwaltet, RB ohne Chance

Die Sächsinnen kamen zumindest etwas aktiver aus der Kabine und schossen durch Starke zum ersten Mal aufs Münchener Tor (46.), das Heft des Handelns behielt aber der amtierende Meister in der Hand: Damnjanovics Kopfball traf nur die Latte (50.), Schüller scheiterte im Eins-gegen-eins an Herzog (60.). Die Münchenerinnen mussten nicht mehr, die Leipzigerinnen konnten nicht mehr, so plätscherte die Partie im Anschluss dem Schlusspfiff entgegen und endete schließlich mit 3:0.

Durch den Erfolg zieht der FCB punkttechnisch mit Hoffenheim gleich, die TSG verteidigt aber aufgrund des besseren Torverhältnisses den zweiten Tabellenplatz. Nach der Länderspielpause müssen die Leipzigerinnen zum MSV Duisburg, der FC Bayern empfängt den VfL Wolfsburg zum Topspiel.