Leipzig bangt vor Partie gegen Gladbach um Werner

Wenn Leipzig am Samstag Borussia Mönchengladbach empfängt, ist Timo Werner womöglich nicht dabei. Der Angreifer ist angeschlagen.

"Wir hatten immer wieder mal ein paar Ausfälle die Woche, so ein bisschen mit Infekten zu tun. Timo schlägt sich schon seit dem Dortmund-Spiel damit herum", erklärte Trainer Marco Rose am Freitag. Bei dem 1:2 in Westfalen war Werner erst in der 83. Minute eingewechselt worden. Leichte Infekte schränken auch die Fitness von Konrad Laimer, André Silva und Dominik Szoboszlai ein.

Dani Olmo ist hingegen ins komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Wir werden heute nach dem Training gemeinsam entscheiden, ob es sich lohnt, mit auf die Bank zu kommen", erklärte Rose. "Dani braucht den Rasen, den Ball, man merkt ihm an, dass er die Freude zurückgewinnt", sagte Rose, aber: "Es ist immer dasselbe Thema, die Jungs wollen schnell sehr viel." Er wolle Olmo jedoch "über Teileinsätze heranführen, so wie wir es vor der WM hinbekommen haben". Nur dann sei es "gewinnbringend".

Und Christopher Nkunku? Der Franzose war gerade erst von einer langen Verletzungspause zurückgekehrt, um dann erneut auszufallen. Nach seinem Muskelfaserriss trainiert er derzeit in den Innenräumen des Leipziger Trainingsgeländes. "Geplant ist, ihn Richtung Länderspielpause wieder auf den Platz zu bekommen", sagte Rose.