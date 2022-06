Leihe verlängert: Lee bleibt Schalke mindestens bis Dezember erhalten

Dong-Gyeong Lee wird auch weiterhin das königsblaue Trikot tragen, die Knappen verlängerten die Leihe mit dem südkoreanischen Klub Ulsan Hyundai bis Dezember - inklusive Kaufoption.

Dem 24-Jährigen war das Glück nach seiner Ausleihe im Winter nicht hold. Da sich Lee Ende Februar einen Mittelfußbruch zuzog, blieb es bei einem Zweitliga-Einsatz für den Südkoreaner, beim 1:2 in Düsseldorf am 13. Februar stand er für 30 Minuten auf dem Platz. "Wir sind nach wie vor absolut von Dong-Gyeongs Qualitäten überzeugt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Er könne in der Hinrunde hoffentlich zeigen, "was für ein ausgezeichneter Techniker er ist. Er ist variabel einsetzbar und wird uns in der Bundesliga offensiv Impulse verleihen."

Auch der Südkoreaner, den Mike Büskens als "genialen Kicker" adelte, freut sich über den zweiten Anlauf. "Ich habe in den vergangenen Monaten gemerkt, welche Wucht der Klub hat. Ich kann es daher kaum abwarten, das Trikot in der kommenden Saison zu tragen und die Vereinsfarben auf dem Rasen zu repräsentieren. Dafür arbeite ich jeden Tag hart an meinem Comeback."

Schon seit mehreren Wochen feilte Schalke an einer weiteren Leihe, die nun geglückt ist. "Lee bringt ein wirklich spannendes Profil", freut sich auch der neue Chefcoach Frank Kramer: "Ich freue mich darauf, ihn bald in der täglichen Trainingsarbeit kennenzulernen und gemeinsam mit ihm seine Rolle in der Mannschaft zu entwickeln."