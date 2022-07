Leihe ohne Kaufoption: Ejuke zum Medizincheck in Berlin

Wegen Visa-Problemen hing Chidera Ejuke (24) zuletzt länger als vorgesehen in Moskau fest. Inzwischen ist der nigerianische Nationalspieler nach kicker-Informationen in Berlin - und soll dem Hertha-Tross möglichst schnell ins Trainingslager nach England nachreisen.

Mit dem Spieler ist seit Wochen alles klar. Doch bislang verhinderten administrative Hürden einen schnellen Wechsel. Jetzt ist der Weg frei: Nachdem Chidera Ejuke über Tage auf ein Visum für die Ausreise von Russland nach Deutschland wartete, ist er dem Vernehmen nach seit Dienstag in Berlin.

Dort absolviert der Linksaußen am Mittwoch den Medizincheck - und soll dann möglichst schnell ins Hertha-Trainingslager nach Burton-upon-Trent unweit von Birmingham nachreisen, wo sich Hertha seit dem Dienstag und noch bis zum 23. Juli den Feinschliff für die neue Saison holt.

Der achtmalige nigerianische Nationalspieler hatte von der von der FIFA allen ausländischen Spielern in Russland eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, seinen laufenden Vertrag für eine Saison - bis zum 30. Juni 2023 - aussetzen und frei wechseln zu können. Heißt: Hertha leiht den Linksaußen von ZSKA Moskau für eine Saison aus - ohne Kaufoption.

Vierte Station in Europa

Deutschland wird nach Norwegen (Valerenga Oslo), den Niederlanden (SC Heerenveen) und Russland (ZSKA Moskau) die vierte Europa-Station des schnellen Rechtsfußes. ZSKA hatte vor knapp zwei Jahren eine Ablöse von 11,5 Millionen Euro an Heerenveen bezahlt und den Nigerianer mit einem Arbeitspapier bis 2024 ausgestattet.

In der russischen Premier Liga verbuchte Ejuke in 55 Spielen zehn Tore und acht Assists. Vor allem gegen Dynamo Moskau, die Ex-Mannschaft des neuen Hertha-Trainers Sandro Schwarz, trumpfte er regelmäßig auf. Jetzt soll er für Schwarz' Team Tore schießen. Mit Javairo Dilrosun (zu Feyenoord Rotterdam) hat sich ein Linksaußen in dieser Woche endgültig aus Berlin verabschiedet. Jetzt will - und darf - Ejuke auf dieser Position loslegen.